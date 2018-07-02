Adana'daki silahlı kavga davası

Adana'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Ferdi K, Maşallah K, Nevzat K. kardeşler ile Fatih A. ve tutuksuz sanıklar Hamza K. ile babası Ahmet K. katıldı.

Maşallah K, savunmasında, hakkındaki cinayet suçlamasını kabul etti.

Kavga sırasında kendisini savunmak amacıyla ateş ettiğini savunan Maşallah K, "Benim dışımda bizim tarafta kimsede tabanca yoktu." dedi.

Sanık Maşallah K, "Daha sonra tabancayı kardeşim Nevzat'a verip 'Götür at.' dedim. Ölen Yasin Durdu eşimi ve çocuğumu alıp gitmişti. Çocuklarımı da bana göstermiyorlardı. Olayın başlangıç nedeni budur. Olay yerine babamı dövmeleri nedeniyle gittik." ifadelerini kullandı.

Polisteki ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini belirten Nevzat K. ise suçsuz olduğunu, babasının suçu üstlenmesini istemesi üzerine o şekilde ifade verdiğini söyledi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Eşi öldürülen Heyhat Durdu ise kendilerini arayıp tehdit ettiğini öne sürdüğü sanıklardan şikayetçi oldu.

Tanıkların da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Adana'da 28 Kasım 2017'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Yasin Durdu tabancayla öldürülmüş, kardeşi Fatih Durdu yaralanmıştı.

