Adana'daki silahlı kavgaya dava

"Mert Kaan Bener ile yaşı küçük İ. isimli çocuk arasında tartışma yaşandı. Çocuk yaşanan tartışmayı ağabeyleri Tolga ve Serkan’a söyledi. Tolga yanına av tüfeğini alarak Muhammet Tıdım'ın kullandığı motosiklet ile Ayhan ve oğlu Mert Kaan’ın bulunduğu kahvehaneye gitti. Bu sırada Serkan Cabadak da av tüfeği ile olay yerine geldi. Tolga ve Serkan av tüfekleri ile baba oğlun üzerine ateş açtı. Çıkan çatışmada Tolga Cabadak ölürken, 3 kişi yaralandı."

İddianamede, sanıklardan Ayhan Bener ve oğlu Mert Kaan'ın müebbet hapis ve ayrıca 22 yıl 6'şar ay, Cabadak'ın 37 yıl 6 ay, Tıdım'ın ise 30 yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1827 Sokak'ta 25 Mart’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Tolga Cabadak'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan Ayhan Bener, oğlu Mert Kaan Bener, Muhammet Tıdım ve Serkan Cabadak'la ilgili soruşturma tamamlandı.

Adana'da bir kişinin öldüğü, üç kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili aralarında baba oğlun da bulunduğu 4 şüpheli hakkında 30 yıldan müebbet hapis cezasına kadar değişen oranlarda cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.

Kriminal laboratuvarında yapılan incelemede olay yerinde elde edilen mermi kovanlarının sanıklardan Ayhan Bener'e ait silahtan çıktığının tespit edildiği belirtilen iddianamenin değerlendirme bölümünde, "Baba oğul olan Ayhan ve Mert Kaan Bener'in kendilerine doğru gelerek ateş eden Tolga’ya karşı öldürmek kastıyla fikir ve eylem birliği içinde ateş ettikleri, her ne kadar ölen Tolga'nın vücudunda bir adet mermi çıkmış ise de şüphelilerin müşterek fail oldukları ve her ikisinin de Tolga’ya karşı kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçundan sorumlu oldukları anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bu arada, sanıklardan Serkan Cabadak ve Muhammet Tıdım'ın da "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sorumlu oldukları kaydedildi.

