Adana'daki telefonla dolandırıcılık iddiası

Adana'da, iki kişiyi telefonla dolandırdığı iddiasıyla aranan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iki kişinin dolandırılmasıyla ilgili dün bir şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında aranan firari zanlı Kenan T'nin Şanlıurfa'da olduğunu belirledi.

Saklandığı adreste yakalanan Kenan T, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün merkez Seyhan ilçesinde yaşayan Elife Zeytun'un kendisini polis olarak tanıtan kişi tarafından kandırılarak 3 bilezik ve 1 yüzüğünün alınmasıyla ilgili şüpheli Fahri Ö'yü Mersin'de gözaltına almıştı. Adana'ya getirilen Fahri Ö'nün, 22 Haziran'da Ceyhan ilçesinde yaşayan bir kadının altın bileziği ve 8 bin 600 lirasını da aynı yöntemle aldığı belirlenmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

