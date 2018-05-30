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Adana'daki terör örgütü PKK/KCK davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 17:10 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında biri hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis, diğerleri hakkında ise 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası istenen Gülistan Al ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Hamdu Sena Akdemir ile tutuksuz sanıklar İ.C. ve R.B. katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen M.Ş.Ş. sanıklardan Gülistan Al'ı tanıdığını söyledi.

Kendisinin Çukurova Üniversitesi'nde okuduğu süreçte sanık Gülistan Al'ın örgüt üyesi olduğunu bildiğini dile getiren M.Ş.Ş, "Bu şahıs PKK terör örgütüne katılımlardan sorumlu kadro şahıstı. Şerif kod adlı kadro şahıs aracılığıyla onunla tanıştım. Örgüte katılımlarla ilgili birebir irtibat halindeydik." dedi.

Hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmeyen sanık Al ise suçlamaları reddederek tahliyesini ve beraatini istedi.

Hamdu Sena Akdemir de terör örgütüyle bir bağlantısının bulunmadığını öne sürerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, tutuklulukta geçen süre nazara alınarak sanık Hamdu Sena Akdemir'in adli kontrol tedbiriyle tahliyesine, sanık Al'ın ise mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Adana'da yolda yürürken şüphe üzerine durdurulup kimlik sorgusu yapılan kadının terör örgütü PKK/KCK'nın üst düzey kadrosunda yer alan "Mehtap" kod adlı terörist Gülistan Al olduğu belirlenmişti. Tutuklanan Al hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede, "Mehtap" kod adlı Gülistan Al'ın PKK/KCK terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olarak "Mizgin", "Dicle" ve "Güneş" kod isimlerini de aldığı, örgüt faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen ve kamuoyunda "barikat olayları" olarak adlandırılan çok sayıda askerin, polisin, korucunun şehit olup, birçok sivilin zarar gördüğü eylemlere aktif olarak silahlı bir şekilde katıldığı, örgütün dağ kadrosuna eleman kazandırmak ve bu sayede örgütün silahlı direniş gücünü artırmak amacıyla faaliyette bulunduğu belirtilmişti.

İddianamede ayrıca, sanık Gülistan Al'ın PKK'nın dağ kadrosundan Şırnak'ın Silopi ilçesine gelerek silahlı olarak faaliyette bulunduğu, ilçede bulunan gençleri kandırarak veya ailelerine baskı yaparak örgüte götürdüğüne de dikkati çekilmişti.

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