Adana'daki trafik kazası

Adana'da dün otomobilin dereye devrilmesi sonucu baba ile iki çocuğunun öldüğü kazanın ardından hastaneye kaldırılan anne de yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası özel hastanede tedavi altına alınan anne Solmaz Kelleci (30), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anne, baba ve çocuklarının cenazeleri, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazelerin Karaisalı ilçesi Kuyucu Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.

Dün otomobilin dereye devrilmesi sonucu sürücü Ahmet Kelleci (45) ve oğlu Mehmet Efe (7) kaza yerinde, Ecrin Kelleci (5) ise hastanede yaşamını yitirmiş, anne Solmaz Kelleci özel hastanede tedavi altına alınmıştı.

