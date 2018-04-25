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Adanalı kadınlar okçuluk kulübü kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 10:30 | Son Güncelleme

Adana’da kadınlar tarafından kurulan Kabac Hatun Geleneksel Okçuluk ve Gençlik Spor Kulübü, okçuluğa yaygınlaştırmak amacıyla cezaevlerinde ve sığınma evlerindeki kadınlara yönelik sosyal sorumluluk projesi hazırlayacak.Okçuluğa merak salmış, gönül vermiş yönetim kurulunun tamamının kadınlarda oluştuğu Kabac Hatun Geleneksel Okçuluk ve Gençlik Spor Kulübü Başkanı Emel Özdeş, kuruluş amaçları doğrultusunda kadınlar arasında okçuluğu yaygınlaştırmak amacıyla başta cezaevi ve sığınma evleri ile sevgi evleri ve çocuk esirgeme kurumlarında çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Adana’da kadınlar tarafından kurulan Kabac Hatun Geleneksel Okçuluk ve Gençlik Spor Kulübü, okçuluğa yaygınlaştırmak amacıyla cezaevlerinde ve sığınma evlerindeki kadınlara yönelik sosyal sorumluluk projesi hazırlayacak.
Okçuluğa merak salmış, gönül vermiş yönetim kurulunun tamamının kadınlarda oluştuğu Kabac Hatun Geleneksel Okçuluk ve Gençlik Spor Kulübü Başkanı Emel Özdeş, kuruluş amaçları doğrultusunda kadınlar arasında okçuluğu yaygınlaştırmak amacıyla başta cezaevi ve sığınma evleri ile sevgi evleri ve çocuk esirgeme kurumlarında çalışmalar yapacaklarını söyledi. Kulüp yönetimindeki kadınların okçuluğa Adana Geleneksel Atlı Okçuluk Spor Kulübü’nde çalışmalara başladığını söyleyen Emel Özdeş, “Türkiye’de tekiz. Atlı okçuluk da yapıyoruz. Sosyal sorumluluk projemizi UNESCO’ya da bildirdik. Onların da bize güzel bir dönüşü oldu" dedi.
Önceliklerinin her zaman kadınlar olduğunu belirten Özdeş, “Kulüp olarak çalışmaya başlayalı 4 ay oldu. Amacımız kadınlar üzerinde okçuluğu tanıtmak, yaymak” dedi.
Okçuluğa gönül veren kadınlarla kısa zamanda iyi işler yaptıklarını söyleyen Özdeş, “Yarışmalara gidiyoruz. Yarışmalarda derece alan arkadaşlarımız var. Geçtiğimiz hafta Malatya’da Fetih Kupası’nın düzenlediği ön elemeler vardı. Büyük bir organizasyondu. O ön elemelerde Dursun Buçakçı arkadaşımız birinci oldu. Ve Mayıs ayında Fetih Kupasında yarışmaya gidecek. Onun dışında Fatma arkadaşımız var. Onunda Mersin’de birincilik ve üçüncülük dereceleri var. Benim Kahramanmaraş’ta üçüncülük derecem var. Bu şekilde başladık” diye konuştu.
Türkiye’de yapılan önemli okçuluk yarışmalarından 6. Fetih Kupası ön elemelerini birincilikle geçen Dursun Buçakçı ise “Okçuluğa bir arkadaşımın teşvikiyle başladım. Bir iki defa antrenmanlara gittim hoşuma gitti. Devam etmeye karar verdim. 1 yıl oldu okçuluğa başlayalı. Derecelerimiz var. Adana’da yapılan 15 Temmuz Şehitleri Geleneksel Okçuluk Turnuvasında üçüncülük derecem var. Fetih Kupası için Malatya’ya gittik birinciliğim var. Elemeleri geçtik şimdi de İstanbul’daki Fetih Kupası’na 29 Mayıs’ta katılacağım. Oradan da menzil ve puta atışlarında birinciliği bekliyorum inşallah” dedi.
Buçakçı, evde boş oturan, herhangi bir uğraşı olmayan kadınları kendileriyle ok atmaya davet etti.

Adanalı kadınlar okçuluk kulübü kurdu

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Adanalı kadınlar okçuluk kulübü kurdu

Adanalı kadınlar okçuluk kulübü kurdu
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Adanalı kadınlar okçuluk kulübü kurdu

Adanalı kadınlar okçuluk kulübü kurdu
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Adanalı kadınlar okçuluk kulübü kurdu

Adanalı kadınlar okçuluk kulübü kurdu
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Adanalı kadınlar okçuluk kulübü kurdu

Adanalı kadınlar okçuluk kulübü kurdu
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Adanalı kadınlar okçuluk kulübü kurdu

Adanalı kadınlar okçuluk kulübü kurdu
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Adanalı kadınlar okçuluk kulübü kurdu

Adanalı kadınlar okçuluk kulübü kurdu
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Adanalı kadınlar okçuluk kulübü kurdu

Adanalı kadınlar okçuluk kulübü kurdu
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Adanalı kadınlar okçuluk kulübü kurdu

Adanalı kadınlar okçuluk kulübü kurdu
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Adanalı kadınlar okçuluk kulübü kurdu

Adanalı kadınlar okçuluk kulübü kurdu
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Adanalı kadınlar okçuluk kulübü kurdu

Adanalı kadınlar okçuluk kulübü kurdu
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Adanalı kadınlar okçuluk kulübü kurdu

Adanalı kadınlar okçuluk kulübü kurdu
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