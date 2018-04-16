Adanalı öğrencilerden Afrin’deki çocuklara oyuncak

Adana’da ortaokul öğrencilerinin Afrin’deki savaş mağduru çocuklar için başlattığı kampanya kapsamında toplanan bin 500 oyuncak Afrin’e gönderildi.

Merkez Seyhan ilçesindeki Sakarya Ortaokulu öğrencilerinden Kardelen Sağır, arkadaşları Arda Avgılıyiğit ve Fatih Önen, "Çocuklar Gülsün" diyerek hazırladıkları projeyi Okul Müdürü Ali Fuat Bulut ve Müdür Yardımcısı Teoman Gider’e anlattı. Öğrencilerin kampanyası, okul yöneticilerinin de desteğiyle kısa sürede hedefine ulaştı. Toplanan bin 500 oyuncak, okulun spor salonunda kolilere yerleştirilerek, Gaziantep 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına teslim edildi.

Kampanyanın beklenenden daha çok ilgi gördüğünü belirten Kardelen, Fatih ve Arda, bu başarının sadece kendilerinin değil, okuldaki tüm arkadaşlarına ait olduğunu söyledi. Afrin’deki çocuklara hediyeleriyle birlikte sevgi ve selamlarını da gönderdiklerini ifade eden öğrenciler, Afrin’deki çocukların da en kısa zamanda okullarına dönüp, savaşsız bir dünyada yaşamalarını istediklerini söyledi.

Öğrencilerin insani yaklaşımlarından gurur duyduklarını dile getiren Okul Müdürü Ali Fuat Bulut, "Afrin’de savaş nedeniyle çocukluğunu yaşayamayan çocuklar için imkanlar ölçüsünde hediye paketleri hazırladık. Başta Seyhan Kaymakamımız olmak üzere emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.