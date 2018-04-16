HABER

Adanalı öğrencilerden Afrin’deki çocuklara oyuncak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 11:07 | Son Güncelleme

Adana’da ortaokul öğrencilerinin Afrin’deki savaş mağduru çocuklar için başlattığı kampanya kapsamında toplanan bin 500 oyuncak Afrin’e gönderildi.Merkez Seyhan ilçesindeki Sakarya Ortaokulu öğrencilerinden Kardelen Sağır, arkadaşları Arda Avgılıyiğit ve Fatih Önen, "Çocuklar Gülsün" diyerek hazırladıkları projeyi Okul Müdürü Ali Fuat Bulut ve Müdür Yardımcısı Teoman Gider’e anlattı.

Adana’da ortaokul öğrencilerinin Afrin’deki savaş mağduru çocuklar için başlattığı kampanya kapsamında toplanan bin 500 oyuncak Afrin’e gönderildi.
Merkez Seyhan ilçesindeki Sakarya Ortaokulu öğrencilerinden Kardelen Sağır, arkadaşları Arda Avgılıyiğit ve Fatih Önen, "Çocuklar Gülsün" diyerek hazırladıkları projeyi Okul Müdürü Ali Fuat Bulut ve Müdür Yardımcısı Teoman Gider’e anlattı. Öğrencilerin kampanyası, okul yöneticilerinin de desteğiyle kısa sürede hedefine ulaştı. Toplanan bin 500 oyuncak, okulun spor salonunda kolilere yerleştirilerek, Gaziantep 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına teslim edildi.
Kampanyanın beklenenden daha çok ilgi gördüğünü belirten Kardelen, Fatih ve Arda, bu başarının sadece kendilerinin değil, okuldaki tüm arkadaşlarına ait olduğunu söyledi. Afrin’deki çocuklara hediyeleriyle birlikte sevgi ve selamlarını da gönderdiklerini ifade eden öğrenciler, Afrin’deki çocukların da en kısa zamanda okullarına dönüp, savaşsız bir dünyada yaşamalarını istediklerini söyledi.
Öğrencilerin insani yaklaşımlarından gurur duyduklarını dile getiren Okul Müdürü Ali Fuat Bulut, "Afrin’de savaş nedeniyle çocukluğunu yaşayamayan çocuklar için imkanlar ölçüsünde hediye paketleri hazırladık. Başta Seyhan Kaymakamımız olmak üzere emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

CIA açıkladı: Suriye'deki saldırılarda yüzlerce Rus öldüCIA açıkladı: Suriye'deki saldırılarda yüzlerce Rus öldü
NATO ve Birleşmiş Milletler harekete geçti!NATO ve Birleşmiş Milletler harekete geçti!
Boğaz'da bir ilk! 5 günlük kabusBoğaz'da bir ilk! 5 günlük kabus
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye oldu? Berna'nın dizindeki sakatlık nedir?

Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye oldu? Berna'nın dizindeki sakatlık nedir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'deki o tünel kimler için hazırlandı? Abdullah Ağar'dan çarpıcı ifadeler

Afrin'deki o tünel kimler için hazırlandı? Abdullah Ağar'dan çarpıcı ifadeler

CHP'nin oturma eylemi çağrısı öncesi Taksim'de polis ablukası

CHP'nin oturma eylemi çağrısı öncesi Taksim'de polis ablukası

İçişleri Bakanlığı son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

İzmir'de yanmış halde bulunan işadamının çocuklarından korkunç itiraf!

İzmir'de yanmış halde bulunan işadamının çocuklarından korkunç itiraf!

Son dakika! FETÖ'den aranan karı koca 1 yıl sonra yakalandı

Son dakika! FETÖ'den aranan karı koca 1 yıl sonra yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.