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Adanalılar Likya Yolu'nda yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 09:56 | Son Güncelleme

ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü'nce (PRODOSS) Antalya ve Muğla sınırlarında bulunan tarihi Likya Yolu'nda (Işık Ülkesi) doğa, tarih ve kültür yürüyüşü düzenlendi.

Adanalılar Likya Yolu'nda yürüdü

Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA) - ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü'nce (PRODOSS) Antalya ve Muğla sınırlarında bulunan tarihi Likya Yolu'nda (Işık Ülkesi) doğa, tarih ve kültür yürüyüşü düzenlendi.
Dünyanın en güzel ve 535 kilometrelik parkurunun olduğu Likya Yolu'nun 126 kilometrelik birinci etap yürüyüşüne 18 kişi katıldı. Doğa yürüyüşçüleri arasında popüler olan Likya Yolu; doğası, denizi, antik yolları, patikaları ve antik kentleriyle fantastik aktivite olarak kabul ediliyor. Likya Yolu'nu, her yıl, yabancı turistler ile yerli doğa tutkunlarından oluşan 30 bin kişi yürüyor.
PRODOSS Başkanı Mehmet Yakut, "Benim tamamını birkaç kez yürüdüğüm Likya Yolu'nu 6- 7 yıldır kulüp üyelerimiz ve sporcularımız ile yürüyoruz. Yürüdüğünüz her günün farklı rotalarının büyüsüne kapılırsınız. Canınızın istediği yerde, doğa ya da deniz kampı yapabilmek, oldukça keyiflidir" dedi.

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Adanalılar Likya Yolu'nda yürüdüAdanalılar Likya Yolu'nda yürüdüAdanalılar Likya Yolu'nda yürüdü

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