HABER

Adanalıya 11 çeşit ekmek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 13:48 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi, üretim programına sarı buğday, mısırlı ve köy ekmeğini dahil ederek çeşit sayısını 11’e yükseltti.

Adanalıya 11 çeşit ekmek

Adana Büyükşehir Belediyesi, üretim programına sarı buğday, mısırlı ve köy ekmeğini dahil ederek çeşit sayısını 11’e yükseltti. Halk ekmek fabrikalarında seri üretimine başlanan üç yeni ekmek çeşidi, 60 kuruşluk fiyatla Adanalıların tüketimine sunuldu.
250 gramlık Adana halk ekmeği, 60 kuruşluk fiyatla tüketiciyle buluşturan Adana Büyükşehir Belediyesi, normal somun, kepek, tam buğday, afacan, altın koza, portakallı, muhacir ve glütensiz ekmek çeşitlerine yenilerini ekledi. Modern teknolojiye ve hijyen standartlarına sahip fabrikalarında seri üretimine başlanan sarı buğday, mısırlı ve köy ekmeğinin tanıtımı yapıldı. Ekmekte farklı damak tatları arayan vatandaşlar, Adana Büyükşehir Belediyesi önünde kurulan stantlarda ücretsiz ikram edilen yeni ekmek çeşitlerini tattı. 150 gramlık sarı buğday, 200 gramlık köy ekmeği ve 230 gramlık mısırlı ekmeğin, 60 kuruşluk fiyatla vatandaşların taleplerine göre satış büfelerine dağıtımına başlandı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikaları, normal somunun yanı sıra günlük 10 bin adet çeşit ekmek üretimini kesintisiz sürdürüyor. Adana Halk Ekmek, haftalık 7 bin adet glütensiz ekmek temin ederek, çölyak hastalarının hayatını kolaylaştırıyor. Ulaşım sorunu yaşayan çölyak hastalarına glütensiz ekmekler, belediye görevlilerince evlerine kadar ulaştırılıyor. Fırın ekmeğinin 1 liralık fiyatı dikkate alındığında günlük ortalama 5 halk ekmeği alan bir aile, yılda 730 lira tasarruf sağlıyor.

Adanalıya 11 çeşit ekmek

Adanalıya 11 çeşit ekmek

Adanalıya 11 çeşit ekmek

AK Parti MKYK'da bedelli askerlik gündemiAK Parti MKYK'da bedelli askerlik gündemi
Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısıAvrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı
Kulislerde dolaşan ittifak senaryoları!Kulislerde dolaşan ittifak senaryoları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran'da düşen Türk jetinin sırrı çözülüyor! İşte ilk sonuçlar

İran'da düşen Türk jetinin sırrı çözülüyor! İşte ilk sonuçlar

Suriye'den kahreden haber!

Suriye'den kahreden haber!

Akit TV sunucusu Ahmet Keser'e kötü haber!

Akit TV sunucusu Ahmet Keser'e kötü haber!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Abdullah Gül' yorumu!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Abdullah Gül' yorumu!

Eşi ile sevgilisini öldüren adam kendini böyle savundu: Namus

Eşi ile sevgilisini öldüren adam kendini böyle savundu: Namus

Cumhuriyet gazetesi davasında savunmaların ardından karar bekleniyor

Cumhuriyet gazetesi davasında savunmaların ardından karar bekleniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.