Adana'nın göbeğindeki sulama kanalını bostana dönüştürdü

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da inşaat ustası Şemsettin Özel (71), kentin ortasından geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının bir bölümündeki yamaçta bulunan ot ve taşları temizleyerek, bostana dönüştürdü. Özel, yetiştirdiği ürünleri de vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.

7 çocuk babası Şemsettin Özel, Seyhan ilçesindeki Kıyıboyu Caddesi ile Mücahitler Bulvarı'nın kesiştiği kavşaktaki DSİ'ye ait sulama kanalının ot ve taşlarla kaplı yamacını temizledi. Özel, çevresinde apartmanlar bulunan alanı uzun uğraşlar sonucu bostana dönüştürdü.

'ALLAH RAZI OLSUN DİYORLAR'

Şemsettin Özel, kazma ve küreklerle uzun süre alın teri dökerek tarım alanına dönüştürdüğü araziye bir yıl içerisinde patlıcan, biber, domates, salatalık, bamya, turp, şeftali ve zeytin ekti. Bostanını sulamak için kanaldaki sudan faydalandığını söyleyen Özel, "Gücüm ancak bu alana yetti ve bu hale getirdim. Görenler ilgi gösteriyor, 'Eline sağlık, ne güzel neşelendirdin burayı' diyorlar. Topladığım ürünleri gelinlere, torunlara dağıtıyorum. Çevreden geçenlere de dağıtıyorum. Onlar da 'Allah razı olsun' diyorlar. Bu iş bana idman oluyor. Sulama zor olanı. Bir defa düştüm, akıntıya kapıldım. Yüzme biliyordum biraz, kendimi kurtardım" diye konuştu.