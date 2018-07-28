HABER

Adana'nın göbeğindeki sulama kanalını bostana dönüştürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 13:01 | Son Güncelleme

ADANA'da inşaat ustası Şemsettin Özel (71), kentin ortasından geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının bir bölümündeki yamaçta bulunan ot ve taşları temizleyerek, bostana dönüştürdü.

Adana'nın göbeğindeki sulama kanalını bostana dönüştürdü

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da inşaat ustası Şemsettin Özel (71), kentin ortasından geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının bir bölümündeki yamaçta bulunan ot ve taşları temizleyerek, bostana dönüştürdü. Özel, yetiştirdiği ürünleri de vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.
7 çocuk babası Şemsettin Özel, Seyhan ilçesindeki Kıyıboyu Caddesi ile Mücahitler Bulvarı'nın kesiştiği kavşaktaki DSİ'ye ait sulama kanalının ot ve taşlarla kaplı yamacını temizledi. Özel, çevresinde apartmanlar bulunan alanı uzun uğraşlar sonucu bostana dönüştürdü.
'ALLAH RAZI OLSUN DİYORLAR'
Şemsettin Özel, kazma ve küreklerle uzun süre alın teri dökerek tarım alanına dönüştürdüğü araziye bir yıl içerisinde patlıcan, biber, domates, salatalık, bamya, turp, şeftali ve zeytin ekti. Bostanını sulamak için kanaldaki sudan faydalandığını söyleyen Özel, "Gücüm ancak bu alana yetti ve bu hale getirdim. Görenler ilgi gösteriyor, 'Eline sağlık, ne güzel neşelendirdin burayı' diyorlar. Topladığım ürünleri gelinlere, torunlara dağıtıyorum. Çevreden geçenlere de dağıtıyorum. Onlar da 'Allah razı olsun' diyorlar. Bu iş bana idman oluyor. Sulama zor olanı. Bir defa düştüm, akıntıya kapıldım. Yüzme biliyordum biraz, kendimi kurtardım" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Adana'nın göbeğindeki sulama kanalını bostana dönüştürdüAdana'nın göbeğindeki sulama kanalını bostana dönüştürdüAdana'nın göbeğindeki sulama kanalını bostana dönüştürdüAdana'nın göbeğindeki sulama kanalını bostana dönüştürdü

PARTNERKerimcan izdihamıKerimcan izdihamı
Eylül'ün babasından yürek yakan paylaşımEylül'ün babasından yürek yakan paylaşım
Zeynep'in dikilen parmağı alındıZeynep'in dikilen parmağı alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar! Acılı anne her şeyi anlattı

Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar! Acılı anne her şeyi anlattı

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci için istenen ceza belli oldu!

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci için istenen ceza belli oldu!

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

Küçük kız çocuğuna icra geldi! Memurlar böyle götürdü

Küçük kız çocuğuna icra geldi! Memurlar böyle götürdü

İşte FETÖ'nün 'para kasaları!' ABD'de böyle görüntülendiler

İşte FETÖ'nün 'para kasaları!' ABD'de böyle görüntülendiler

Eylül'ün babasından yürek yakan paylaşım

Eylül'ün babasından yürek yakan paylaşım

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Sancaktepe'de toprak kayması! Bir okulun duvarı çöktü

Sancaktepe'de toprak kayması! Bir okulun duvarı çöktü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.