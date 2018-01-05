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Adana'nın kurtuluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 15:12 | Son Güncelleme 24 dakika önce

- Başbakan Yıldırım, Vali Demirtaş'a kutlama mesajı gönderdi

Başbakan Binali Yıldırım, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Yıldırım'ın kurtuluş yıl dönümü nedeniyle Vali Mahmut Demirtaş'a bir kutlama mesajı gönderdiği belirtildi.

(AA)

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