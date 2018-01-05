Adana'nın kurtuluş yıl dönümü

Başbakan Binali Yıldırım, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Yıldırım'ın kurtuluş yıl dönümü nedeniyle Vali Mahmut Demirtaş'a bir kutlama mesajı gönderdiği belirtildi.
(AA)
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