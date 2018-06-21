Adana'nın kuzeyinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Adana'nın kuzeyinde devam eden yağışların Karaisalı, İmamoğlu ve Sarıçam ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
Kuvveti yağışların saat 23.00'e kadar etkili olmasının beklendiği belirtilerek, oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım ve ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
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