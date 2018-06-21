HABER

Adana'nın kuzeyine "yerel kuvvetli yağış" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 22:22 | Son Güncelleme

Adana'nın kuzeyine "yerel kuvvetli yağış" uyarısı

Adana'nın kuzeyinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Adana'nın kuzeyinde devam eden yağışların Karaisalı, İmamoğlu ve Sarıçam ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Kuvveti yağışların saat 23.00'e kadar etkili olmasının beklendiği belirtilerek, oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım ve ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

PARTNERBaba-kız günüBaba-kız günü
Cuma mesajları 2018 - En güzel Cuma mesajları - Yeni ve güncel Cuma mesajları resimli Cuma mesajları 2018 - En güzel Cuma mesajları - Yeni ve güncel Cuma mesajları resimli
Doluluk oranı düşük OSB'lerde bedelsiz arsaDoluluk oranı düşük OSB'lerde bedelsiz arsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana kuvvetli yağış Meteoroloji Genel Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

Kahramanmaraş da tamam! Erdoğan'ın haritasında detay kafaları karıştırdı

Kahramanmaraş da tamam! Erdoğan'ın haritasında detay kafaları karıştırdı

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cuma mesajları 2018 - En güzel Cuma mesajları - Yeni ve güncel Cuma mesajları resimli

Cuma mesajları 2018 - En güzel Cuma mesajları - Yeni ve güncel Cuma mesajları resimli

Hakkari Çukurca'da ağır yaralanan asker şehit oldu

Hakkari Çukurca'da ağır yaralanan asker şehit oldu

Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi

Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi

PKK'nın sözde yöneticileri Murat Karayılan ve Cemil Bayık yakalandı mı?

PKK'nın sözde yöneticileri Murat Karayılan ve Cemil Bayık yakalandı mı?

AK Parti Muğla 1. Sıra Milletvekili adayı Mehmet Yavuz Demir'den vatandaşa ağır hakaretler

AK Parti Muğla 1. Sıra Milletvekili adayı Mehmet Yavuz Demir'den vatandaşa ağır hakaretler

Özlem Öğretmen'in kahreden sonu!

Özlem Öğretmen'in kahreden sonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.