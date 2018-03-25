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Adana’nın lezzetleri dev dikey bahçede

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 12:01 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi, Portakal Çiçeği Karnavalı öncesi 21 bin 600 adet canlı çiçeklerle Adana kebabı, şalgam suyu, bici bici tatlısı ve mumbar yemeğini 750 metrekarelik dikey bahçede tasvir etti.Büyükşehir Belediye Başkan Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda dikey bahçe çalışmalarına yoğunlaşan Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, merkez Seyhan İlçesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde 750 metrekarelik Türkiye’nin en büyük dikey bahçesini oluşturdu.Deneyimli peyzaj mimarları, genişliği 10 metre, yüksekliği 7.5 metre olan dikey bahçede “Sedum” bitkisinin türlerinden yararlandı.

Adana’nın lezzetleri dev dikey bahçede

Adana Büyükşehir Belediyesi, Portakal Çiçeği Karnavalı öncesi 21 bin 600 adet canlı çiçeklerle Adana kebabı, şalgam suyu, bici bici tatlısı ve mumbar yemeğini 750 metrekarelik dikey bahçede tasvir etti.
Büyükşehir Belediye Başkan Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda dikey bahçe çalışmalarına yoğunlaşan Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, merkez Seyhan İlçesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde 750 metrekarelik Türkiye’nin en büyük dikey bahçesini oluşturdu.
Deneyimli peyzaj mimarları, genişliği 10 metre, yüksekliği 7.5 metre olan dikey bahçede “Sedum” bitkisinin türlerinden yararlandı. Dikey bahçede 21 bin 600 adet saksılı canlı çiçek kullanan Büyükşehir ekipleri, Çukurova’nın eşsiz lezzetlerinden Adana Kebabı, şalgam suyu, bici bici tatlısı ve mumbar yemeğini tasvir etti.
Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusal egemenlik ve bağımsızlık düşüncesinin filizlendiğini yansıtan ve 15 Mart 1923 günü Adana’ya ilk geldiğinde söylediği “Bende bu vakayiin ilk hissi teşebbüsü, bu memlekette, bu güzel Adana’da doğmuştur” sözü de Nisanda Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı anısına yapılan dikey bahçede yerini aldı.

Adana’nın lezzetleri dev dikey bahçede

Adana’nın lezzetleri dev dikey bahçede

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