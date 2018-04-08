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"Adana'ya Gel Ciğerimi Ye" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 12:45 | Son Güncelleme

Adana 6. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na katılanlar, Seyhan Belediyesince portakal bahçesinde düzenlenen "Adana'ya Gel Ciğerimi Ye" etkinliğinde mangal başında bir araya geldi

"Nisan'da Adana'da" temasıyla bu yıl 6. kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "Adana'ya Gel Ciğerimi Ye" etkinliği gerçekleştirildi.

Merkez Seyhan Belediyesi tarafından Mıdık Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte katılımcılar müzik eşliğinde yürüyerek portakal bahçesine geldi. Katılımcılar burada kurulan mangallarda satışa sunulan ciğer ve kebapları tatma fırsatı buldu.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, kentin nisan ayında portakal çiçeklerinin açmasıyla çok güzel bir atmosfere kavuştuğunu söyledi.

Adana’yı en güzel şekilde tanıtmaları gerektiğini ifade eden Demirtaş, "Adana hızlı bir şekilde bir sanat, kültür şehri olmaya devam ediyor. Herkesin katkısıyla Adana’yı en güzel bir şekilde tanıtmaya çalışacağız. Adana ile ilgili kötü algıyı kesinlikle ortadan kaldıracağız. Adana ile ilgili gündemi biz belirleyeceğiz. “ dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da kentin güzelliklerinin tanıtılması halinde çok sayıda turist çekilebileceğini vurgulayarak, "Adana’yı tanıtırsak kent başka bir mecraya girer. Adana, adliye önündeki kötü olaylardan anılmaktan çıkar daha güzel bir kent halini hak ettiği bir şekilde alır. “ diye konuştu.

Karalar zaman zaman mangal başına da geçti.

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Anahtar Kelimeler:
adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı

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