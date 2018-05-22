Adana'ya iki yeni hastane

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kente Güney Yüreğir Devlet Hastanesi ve Güney Seyhan Devlet Hastanesinin yapılacağı müjdesini verdi.

Demirtaş, düzenlediği basın toplantısında, sağlıkla ilgili yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Adana'da bir süre önce bin 550 yataklı Adana Şehir Hastanesinin hizmete açıldığını belirten Demirtaş, kentin güneyinde yer alan yerleşim alanında sıkıntı olduğunu, buradaki 450 bin civarındaki nüfusa hitap edebilecek iki hastane yapımının Sağlık Bakanlığı yatırım programına alındığını söyledi.

Demirtaş, Yüreğir ilçesinde 25 bin metrekare kapalı alana sahip 100 yataklı Güney Yüreğir Devlet Hastanesinin inşa edileceğini, projenin tamamlandığını ve yakın zamanda ihaleye çıkılacağını anlattı.

Seyhan ilçesinde de 35 bin metrekarelik kapalı alana sahip 150 yataklı Güney Seyhan Devlet Hastanesinin yapılacağını dile getiren Demirtaş, şöyle devam etti:

"Güney Adana bölgesinde hiç hastane yok. Güney Seyhan Devlet Hastanesinde 42 poliklinik, 22 yoğun bakım yatağı, 5 ameliyathane, 50 tek yataklı servis odası ve 34 iki yataklı servis odası yer alacak. Güney Yüreğir Devlet Hastanesinde de 28 poliklinik, 13 yoğun bakım yatağı, 4 ameliyathane, 38 tek yataklı servis odası, 18 iki yataklı servis odası bulunacak. İnşallah bunları da bitirirsek Adana'nın hiçbir tarafında sağlıkla ilgili bir problemimiz kalmayacak. Bu yıl yine yakın zamanda Aladağ Devlet Hastanesine hizmete açacağız. Ceyhan'ı da yakın zamanda devlet hastanesine kavuşturacağız. Adana sağlıkla ilgili bir üs, sağlık kampüsü olacak. Sağlık üssünde hem yurt dışından, hem de yurt içinden gelecek taleplere çok rahat cevap vereceğimizi düşünüyorum."

Yapılacak yeni sağlık yatırımlarıyla güney Adana'da yaşayanların rahat şekilde hastaneye ulaşabileceğini belirten Demirtaş, kentte yapımı devam eden diş hastanesinin de kısa süre içerisinde bitirilmesini planladıklarını kaydetti.

