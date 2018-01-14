Adana'ya şehit ateşi düştü (2)

YÜREK BURKAN PAYLAŞIMLARI
Şehit Sözleşmeli Er Bülent Alp, sosyal medyadaki hesabında 'Herkesin korktuğu ölümü biz dağlarda oyun niyete oynuyoruz' diye yazdığı görüldü.
Alp'in, 27 Kasım'daki paylaşımında ise 'Daha dün beraber yemek yediğim kardeşim peygamber efendimize komşu oldu. Ne garipsin dünya' diye paylaşımda bulunması dikkat çekti.
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