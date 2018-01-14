HABER

Adana'ya şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 15:51 | Son Güncelleme 33 dakika önce

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN(Adana), (DHA) - HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin düzenledikleri füzeli saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp'in (22) memleketi Adana'nın Kozan ilçesine ateş düştü.Merkeze bağlı Hacıbeyli Mahallesi'nde oturan Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp'in ailesine şehit olduğu haberi, askeri yetkililer tarafından verildi. Oğullarının şehit haberini alan babası Mahmut, annesi Müşerref Alp, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin fenalaşan babası, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Annesi Müşürref Alp ise oğlunun fotoğrafına sarılarak, "Seni neşe içinde gönderdik, böyle acı bir haber mi alacaktık" diye ağıt yaktı. Bekar olan 2 yıllık Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp'in şehit olduğunu duyan yakınları ve komşuları eve akın etti. Şehidin yarın Adana'da düzenlenecek tören ardından Kozan'da toprağa verilmesi bekleniyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem Dumanlı'nın Abdullah Gül videosunun anlamı ne?

Ekrem Dumanlı'nın Abdullah Gül videosunun anlamı ne?

Hakkari'de hain saldırı! Üs bölgesine füzeli saldırı: şehit ve yaralılar var!

Hakkari'de hain saldırı! Üs bölgesine füzeli saldırı: şehit ve yaralılar var!

Trabzon'da pistten çıkan uçak böyle görüntülendi! Korku dolu kareler...

Trabzon'da pistten çıkan uçak böyle görüntülendi! Korku dolu kareler...

Hayko Cepkin'den Asena Atalay açıklaması

Hayko Cepkin'den Asena Atalay açıklaması

Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Cenk Tosun ilk maçında beğeni topladı

Cenk Tosun ilk maçında beğeni topladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı'ndan öğrencilere sömestr tatili müjdesi!

Milli Eğitim Bakanı'ndan öğrencilere sömestr tatili müjdesi!

Trabzon Havalimanı'nda son durum! Pegasus'tan ilk açıklama

Trabzon Havalimanı'nda son durum! Pegasus'tan ilk açıklama

Hırsızın böylesi! Otobüsü çalıp yolcu topladı

Hırsızın böylesi! Otobüsü çalıp yolcu topladı

Erdoğan: Terörden arındırma operasyonumuzu Afrin'le devam ettireceğiz

Erdoğan: Terörden arındırma operasyonumuzu Afrin'le devam ettireceğiz

TSK'nın top atışları yeniden başladı!

TSK'nın top atışları yeniden başladı!

Hakkari'de hain saldırı! Üs bölgesine füzeli saldırı: şehit ve yaralılar var!

Hakkari'de hain saldırı! Üs bölgesine füzeli saldırı: şehit ve yaralılar var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.