Adana'ya Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi

Adana Şehir Hastanesi bünyesinde, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Türkiye'nin ilk "Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi" hizmete girdi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanı Serdar Sezer ve Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, ceza infaz kurumu müdürleriyle 100 hasta kapasiteli Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Şehir Hastanesi Başhekimi Koray Daş'tan bilgi alan Sezer, Türkiye'de ilk kez Adana’da kurulan hastanenin ülke genelinde yaygınlaştırılacağını dile getirdi.

Başsavcı Yeldan da hastanede hükümlülerin hem tedavisinin yapılacağını hem de hobi bahçeleriyle el becerilerinin geliştirileceğini, bu sayede meslek edinerek kendileriyle barışık, topluma herhangi bir tehlike arz etmeyen insanlar olarak tedavilerinin gerçekleştirileceğini belirtti.

Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinin toplum güvenliği açısından çok önemli olduğunu, cezai ehliyeti bulunmayan akıl hastası hükümlülerin tedavi süresince bu hastanelerde barındırılacağını anlatan Yeldan, şunları kaydetti:

"Hastanemiz, mimarisi ve güvenlik sistemleriyle örnek. Bu hastanemiz uzman psikiyatristlerin görev yaptığı, hükümlülerimizin koruma altına alındığı bir sağlık kuruluşu. Avrupa standartlarında olan bu birim, Türkiye'de ilk kez Adana'da hizmete girdi. Bu hastane, ceza infaz sisteminde de toplumun suçtan korunmasına yönelik çok önemli görevler ifa edecek."

