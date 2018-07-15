Adapazarı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüşü

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Gençlik Yürüyüşü'nde yüzlerce kişi ellerinde bayraklarla sloganlar atarak yürüdü.
Adapazarı'nda yüzlerce kişi, ellerine bayraklarını alarak Atatürk Stadyumu önünde toplandı. Milletvekilleri ve belediye başkanlarının yanı sıra büyük çoğu gençlerden oluşan kalabalık '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Gençlik Yürüyüşü'ne katıldı. 'Darbeye karşı omuz omuza' ve 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atanlar, Çark Caddesi'ni takiben Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Cadde ve sokaklar yürüyüş sırasında tekbirlerle inlerken, çevrede bulunan vatandaşlar da sloganlara eşlik ederek yürüyüşe destek verdi. Yürüyüşe katılanlar Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliklere katıldı.
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