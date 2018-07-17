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Adapazarı'nda çiftliğin çatısını çalıp, duvarlarını yıktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 15:30 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda Hızır Akyıldız'ın satışa çıkardığı bin metrekarelik eski tavuk çiftliğinin çelik konstrüksiyon olan çatısı çalındı, duvarları yıkıldı.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda Hızır Akyıldız'ın satışa çıkardığı bin metrekarelik eski tavuk çiftliğinin çelik konstrüksiyon olan çatısı çalındı, duvarları yıkıldı. Çiftliği satın almak isteyen arkadaşının gönderdiği fotoğraflarla şoke olan Hızır Akyıldız, "Bu ülkede hırsızlık oluyor, ama çatının çalındığını ilk defa gördüm" dedi. Hızır Akyıldız, 3 ay önce Adapazarı Karaman Mahallesi'nde yerleşim alanına 1 kilometre uzaklıkta bin metrekarelik bir tavuk çiftliği satın aldı. Akyıldız, satın aldığı çiftliği geçen günlerde satışa çıkardı. Akyıldız'ın arkadaşı, talip olduğu çiftliği yerinde görmek için bölgeye gitti. Arkadaşı Hızır Akyıldız'a telefon edip, 'Buranın çatısı yok, yapıyı da yıkmışlar' dedi. Hızır Akyıldız inanmayıp fotoğraf istedi. Akyıldız, telefonuna gelen fotoğrafla şoke oldu. Hızır Akyıldız, çiftliğe gittiğinde bin metrekarelik 10 ton ağırlığında olduğu bildirilen çatının çalındığını, duvarların da dümdüz edildiğini gördü. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri, enkaz üzerinde inceleme yaparak çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini inceledi. ÖNCE İNANMADIM, FOTOĞRAF ATILAR Fotoğrafı görünce şaşkına döndüğünü belirten Hızır Akyıldız, "Oraya müşteri olarak gönderdiğim arkadaşlar, 'Çatıyı yıktırdın mı?' dedi bana. 'Yerinde duruyordur, yıktırmadım' dedim. Fotoğrafını çekmiş, onu gönderdi. Bir baktım gerçekten çatı yerinde yok, şok oldum. Biz de polisi aradık, buraya geldik. Ciddi bir operasyon yapmışlar burada. Bin metrekarelik bir çatı gitti. İş makinesi getirmişler. Eski bir tavuk çiftliğiydi, ama çatısı karkas çatıydı, para yapacak bir çatısı vardı. Bin metrekarelik bir çelik çatının birim fiyatı bellidir, standartlara göre. Yaptırmaya kalksan fiyatı 200 bin lira tutar diye tahmin ediyorum" dedi. HERKESİN HARCI DEĞİL, 3 GÜN ÇALIŞMIŞLAR Akyıldız, hırsızların iş makineleriyle mesai harcadıklarını belirterek, "Güvenlik kameralarına bakacaklar ama başkasının canını yakmasınlar işte, bizimki yandı. 1 günlük iş değil, 2-3 gün çalışmışlar burada. Çünkü bu çatıyı söküp çıkarmak herkesin harcı da değil. Bu arsızlık, bizi etkileyen bu. Hırsızlığın da bu kadar şeyini görmedim. Bu ülkede hırsızlık oluyor, ama çatının çalındığını ilk defa gördüm. Çatı gidiyor ortadan, yani komple evi de götüreceklerdi herhalde. Duvarları yıkmışlar, çatıyı da götürmüşler, geriye bir tek enkazı kaldı bize."

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