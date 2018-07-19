Adapazarı'nda evler sular altında kaldı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda etkili olan sağanak yağış sonrası caddeler, sokaklar ile ev ve işyerlerinin bodrum katları sular altında kaldı.
Adapazarı'nda bugün akşam saatlerinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Yağış, en çok Korucuk, Karaman ve 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Bazı araçlar, yarım metreyi aşan su birikintilerinin içinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yolda kalan araçları suların içerisinden çekti. 3 mahallede binaların bodrum katlarını sular bastı. Sakarya Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi ve itfaiye, evlerdeki suları tahliye etti. Çok sayıda vatandaşın evindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
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