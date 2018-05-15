Adapazarı'nda İsrail'e tepki

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, yüzlerce kişi İsrail askerlerinin, ABD'nin büyükelçilini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlileri katletmesine, tepki gösterdi.

Adapazarı Kültür Merkezi'nin önünde gerçekleştirilen protestoya Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Ak Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, CHP Sakarya İl Başkanı Erdoğan Isır, MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, ilçe belediye başkanları ve yüzlerce vatandaş katıldı. Tekbirler getirilerek 'Kahrolsun İsrail' ve 'Kudüs yalnız değildir' sloganları atanlar, İsrail'in katliamını lanetledi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve Ak Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, yaptıkları konuşmalarla İsrail'e tepki gösterdi.

FOTOĞRAFLI