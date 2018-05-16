Adapazarı'nda İsrail'e tepki

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda, bir araya gelen mahalle halkı, İsrail'in Filistinlilere saldırısını protesto etti.
Adapazarı Şeker Mahallesi'nde bir grup vatandaş, İsrail'e tepki göstermek için bir araya geldi. Ellerine Türk bayrakları olan yaklaşık 50 kişi, tekbirler getirerek İsrail'e lanet yağdırdı. 'Katil İsrail' sloganları atan kalabalık, tüm Müslüman alemini katliama karşı harekete geçmeye davet etti.
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