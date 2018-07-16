Adapazarı'nda meydan kırmızı beyaza büründü

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - 15 TEMMUZ hain darbe girişiminin 2'nci yıl dönümünde Adapazarı'nda, binlerce kişinin ellerinde Türk bayraklarıyla toplandığı Demokrasi Meydanı, kırmızı beyaza büründü. İlahiler okunarak, şehitler için dualar edildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 2'nci yıldönümünde Adapazarı'nda binlerce kişi, Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerindeki bayraklarla tıklım tıklım doldurdukları meydanı kırmızı beyaza bürüyen Sakaryalılar, 'Darbeye karşı omuz omuza' ve 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Meydanda oluşturulan platformda mehter gösterisi, ilahi konseri ve Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. 15 Temmuz'da gazi olan 15 kişi platforma çıkarak vatandaşları selamladı. Kalabalık, kurulan perdelerden hain girişimin belgeselini ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmasını izledi.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, FETÖ'cülerin Türk milletine 50 yıl kaybettirdiğini belirterek, "Tankların topların hatta uçakların önüne tekbir sesleriyle göğsünü gerdiler. Her musibette birçok hayır da vardır ama biz bilemeyiz böyle bir musibet ortaya çıkmasaydı bu hainler iliklerimize kadar hücrelerimize kadar işlemeye devam edeceklerdi. Maalesef bu milletin neredeyse 50 yılını çaldılar. En zeki evlatlarını, en parlak çocuklarını alıp beyinlerini yıkayıp hainleştirdiler. Milletimizin milyarlarca lirasını cennet vaadiyle topladılar. Bu millete, bu ümmete neredeyse 50 yıl kaybettirdiler. Ama gayretullaha dokunan bu davranışları bu 15 Temmuz başarısız hain darbe girişimiyle Allah'ın da izniyle sona erdirdi, Sayın Cumhurbaşkanımızın sayın Başkanımızın deyimiyle hücrelerine inlerine kadar girildi." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ise hainlerin Allah'ı hesaba katamadığını kaydederek şöyle dedi:

"Tam iki yıl önce bu gece, ruhlarını şeytana satan; iradelerini şer odaklarına teslim eden hainler, halkına ve ülkesine ihanet ettiler, kendi devletine saldırdılar. Bu hain saldırı, bin yıldır Anadolu topraklarında adaletin, merhametin ve kardeşliğin yeryüzünde hakim olması için mücadele veren, Anadolu halkına karşı yapıldı. Bu hain saldırı, tüm mazlum milletlerin umudu haline gelen bu halka karşı yapıldı. Bu eli kanlı hainler, stratejik kurumlarımıza, masum halkımıza, bütün değerlerimize, istiklalimize, istikbalimize saldırdılar. Bu zalimler, her şeyi planladılar, büyük şeytan dahil herkesle ittifak yaptılar. Fakat Allah'ı hesaba katmayı unuttular. İşte o gece, şeytani güçlerle işbirliği yapan FETÖ çetesi ile Allah'a güvenerek meydanlara çıkan halk karşı karşıya geldi ve halk tarihi zaferlerine bir yenisini daha ekledi. Bize bu zaferleri nasip eden ve bu aziz milletin bir parçası yapan Allah'a ne kadar şükretsek azdır."