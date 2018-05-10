AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partilerine başvuran 7 bin 340 milletvekili aday adayının mülakatlarını cumartesi günü bitireceklerini belirterek, "Aday tanıtım toplantımızı 25 Mayıs günü yapacağız, aynı gün seçim beyannamemizi de açıklayacağız." dedi. Ünal, AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamada bulundu, gazetecilerin soruları yanıtladı. AK Parti'de 14 komisyonun milletvekili aday adaylarının mülakatlarını sürdürdüğünü dile getiren Ünal, her bir komisyonun bir genel başkan yardımcısının başkanlığında, iki Merkez Karar Yönetim Kurulu'ndan, bir Kadın Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu'ndan, bir Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu'ndan olmak üzere komisyon başkanıyla toplam 5 kişiden oluştuğunu anlattı. Ünal, kendisinin de başkanlığını yaptığı bir komisyonun bulunduğunu, komisyonunun şu ana kadar 6 ili bitirdiğini, her bir aday adayını da dikkatle dinlediklerini aktardı. Cumartesi günü akşam 7 bin 340 adayın mülakatını bitireceklerini bildiren Ünal, sözlerine şöyle devam etti:

"7 bin 340 aday adayının mülakatını bitirdikten sonra bu kişilerden şöyle, her ilden diyelim ki Kahramanmaraş 8 milletvekili, üst kurula çarpı üç, yani 24 aday adayı üst kurula çıkacak. Artı o ildeki milletvekili sayısı, yani Kahramanmaraşla ilgili 31 kişi, 7 milletvekili, 24 aday adayı değerlendirilecek üst kurulda. Yani Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın başkanlığındaki üst kurulda bu değerlendirmenin sonucunda Kahramanmaraş listesinde 8 adayımız belirlenmiş olacak. Bu adaylar belirlendikten sonra 21 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilecek. Biz, aday tanıtım toplantımızı 25 Mayıs günü yapacağız. Biz, sizlere adaylarımızı tanıtacağız, kampanya konseptimizi tanıtacağız, müziklerimizi dinleteceğiz ve o gün genel olarak kampanyanın, seçimin kurumsal kimliğini de sizlere sunmuş olacağız." - "Manifesto işin ruhu, seçim beyannamemiz ise işin mekanik kısmı" Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Mayıs'ta İstanbul'da okuduğu AK Parti manifestosunun oldukça büyük ses getirdiğini, 25 Mayıs'ta da seçim beyannamesini paylaşacaklarını bildirdi.

Seçim beyannamesinin girişini de manifestonun oluşturacağını kaydeden Ünal, şunları söyledi: "Manifesto işin ruhu, seçim beyannamemiz ise işin somut, teknik, referans metin olarak daha çok işin mimari ve mekanik kısmını oluşturacak. Orada 2023-2053 vaatlerimizi, gençlerle, kadınlarla, dezavantajlı guruplarla ilgili yapacaklarımızı, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda yeni dönemde ne yapacağımızı... 'Türkiye'ye dönük en büyük vaadiniz nedir?' diye soracak olursanız, Türkiye'nin onlarca yıldır mücadelesini verdiği, Soğuk Savaş yıllarının şartlarına göre şekillenmiş idari sistemin artık değiştirildiği ve hızla değişen, artık önümüzdeki süreçte 2023-2053'ün dünyasına uyum sağlayacak, Türkiye'yi koşturacak, şaha kaldıracak yeni bir idari sisteme ihtiyacımız vardı. 16 Nisan'da Türkiye buna 'Evet' dedi, 24 Haziran'da da Türkiye yeni bir idari sisteme geçiyor." Ünal, yeni idari sistemin bütün alanlarda nasıl olacağının da seçim beyannamesinde anlatılacağını dile getirdi. Burada biraz ironik olan bir durum olduğuna işaret eden Ünal, muhalefetin parlamenter sistemi tekrar geri getirmeyi vadettiğini kaydetti.

- "Bir nezaket ziyaretiydi" Ünal, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı parti genel merkezinde ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Görüşme son derece samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşti." dedi. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BBP'yi ziyaret ettiklerini belirten Ünal, "Bir nezaket ziyaretiydi. Cumhur İttifakı'nın önemli bir parçası olan BBP'nin Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici ve Sayın Genel Sekreter Üzeyir Tunç beyle önümüzdeki sürece dair değerlendirmelerde bulunduk." diye konuştu. Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salı günü Meclis'teki grup toplantısındaki konuşmasını anımsatarak, şunları söyledi: "Bizim temel karakteristiğimiz olan millet iradesini egemen kılma ve 'Söz de karar da milletindir.' mücadelesini veren bir siyasi parti olarak Cumhurbaşkanımız, 'Bu millet bize tamam derse, biz tabii ki tamam deriz. Devam derse de vira Bismillah der, devam deriz.' dedi. Cumhurbaşkanımızın bir sözünden yola çıkarak kendilerine bir slogan buldular. Seçimi de seçimlerin motivasyonunu da kavramlarını da sloganlarını da seçimin süreçlerini de taraftarını da muhalifini de 16 yıldan beri bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan belirliyor. Zaten liderlik de böyle bir şeydir."

- "En çirkin pazarlık milletin iradesi üzerinden yapılan pazarlıktır" İYİ Parti'ye katılan 15 CHP milletvekilinin yeniden partilerine dönmelerine ilişkin ise Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bizim ilk gün söylediğimiz, iadeli taahhütlü olarak nitelendirdiğimiz milletvekilleri bugün evlerine döndüler, hasret bitti, gözyaşı dindi. Giderken ağlayan milletvekilleri, bugün büyük bir mutluluk içerisinde gülümseyerek evlerine döndüler. Bir siyasetçi olarak bir taraftan bu meseleye üzüleyim mi, yoksa son derece komik bir hale gelmesi yönüyle güleyim mi açıkçası karar veremedim. Bu durum muhalefetin içine düştüğü pespayeliği, siyasetsizliği göstermesi açısından şayanı dikkat bir durum. Siyasi tarihimizde nasıl isimlendirilecek zaman içerisinde göreceğiz. Ama herhalukarda millet iradesinin pazarlık malzemesi yapılmayacağını anlamaları gerekiyor. Biz, Güneş Motel'e bu olayı benzettiğimizde çok tepki gösterdiler. Şunu unutmasınlar ki pazarlık her zaman parayla olmaz, Güneş Motel'de olduğu gibi. Pazarlık başka şekillerde de olur ama en çirkin pazarlık, parayla yapılan pazarlık değildir, en çirkin pazarlık milletin iradesi üzerinden kişisel hesaplarınız doğrultusunda yapılan pazarlıktır."