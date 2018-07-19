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Adaylar ÖSYM Çağrı Merkezinden memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 10:31 | Son Güncelleme

ÖSYM'nin yaptığı sınavlara yönelik soruları olan adaylara hizmet vermek üzere kurulan ÖSYM Çağrı Merkezi, yılın ilk altı ayında 519 bin 563 çağrıyı yanıtladı - ÖSYM tarafından yapılan memnuniyet anketinde, çağrı merkezi temsilcisinin yaklaşım ve tutumundan memnuniyet oranı yüzde 94 olarak tespit edildi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) uyguladığı sınavlara yönelik soruları olan adaylara hizmet vermek üzere kurulan ÖSYM Çağrı Merkezinden, yılın ilk altı ayında toplam 519 bin 563 çağrı yanıtlandı.

AA muhabirinin, ÖSYM yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bu yıl ocak ayında 38 bin 42 çağrı sayısı şubat ayında 61 bin 200'e, mart ayında ise 136 bin 383'e yükseldi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının alınması ile mart ayı içerisinde çağrı merkezine başvuru sayısının arttığı gözlendi.

Nisanda 64 bin 928 olan çağrı sayısı mayısta 117 bin 878'e yükselirken haziranda 101 bin 132 oldu.

Yılın ilk 6 ayında çağrı merkezi üzerinden hizmet alan adaylara yönelik ÖSYM tarafından yapılan memnuniyet anketinde, çağrı merkezi temsilcisinin yaklaşım ve tutumundan memnuniyet oranı yüzde 94, çağrı merkezi temsilcisinin problem çözme becerisinden memnuniyet oranı yüzde 88, çağrı merkezine ulaşabilme kolaylığından memnuniyet oranı yüzde 90 ve hizmet kalitesinden memnuniyet oranı yüzde 93 olarak tespit edildi.

Yılın ilk yarısında çağrı merkezinin sunduğu hizmetten memnuniyet oranlarının 2017 yılına göre arttığı görüldü.

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