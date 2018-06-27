“Adayların duyguları sınav başarısını etkiliyor”

ANKARA, (DHA)- YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı’na (YKS) sayılı günler kala Medicana International Ankara Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Psikoterapist Prof. Dr. Nurper Erberk Özen, sınav tarihi yaklaşırken adayların duygularının sınav başarısını ve sonucunu etkileyeceğini vurguladı. 3 duygunun sınav yaklaşırken çok önemli olduğunu söyleyen Özen, “Bu duygular özgüven, rahat ve huzurlu hissetmek ile umutlu olmaktır” dedi.

Sınava girecek adayların son yıllarda daha yoğun tempoyla çalışma gayretinde olduklarını söyleyen Prof. Dr. Özen, “Bilgi birikimi kadar fiziksel ve psikolojik pek çok faktör bu sınavlarda adaylara destek olacaktır” ifadelerini kullandı.

“OLUMSUZ DÜŞÜNME SINAV KAYGISINI ARTIRIYOR”

Psikolojik faktörler içinde olumlu düşünme ve olumlu hissetmenin çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özen, “Olumlu düşünme, motivasyonu ve başarıyı arttırmada çok önemli. Üstelik, olumsuz düşünme, sınav kaygısını arttırıp verimliliği düşürme gibi bir risk de taşıyor. Fiziksel faktörler de bu süreçte çok önemli. İyi bir uyku, dinlenme ve beslenme de adaylara destek oluyor” diye konuştu.