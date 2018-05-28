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ADD, darbeyi öven paylaşımını kaldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 18:44 | Son Güncelleme

Atatürkçü Düşünce Derneği, Twitter hesabından yaptıkları 27 Mayıs askeri darbesini öven paylaşımı kaldırdı

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Twitter hesabından yaptıkları 27 Mayıs askeri darbesini öven tepki çeken paylaşımı kaldırdı.

ADD, 27 Mayıs darbesinin 58'inci yılında, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetleri bundan yarım yüz yıl önce anayasa ve hukuk dışına çıkmış bir siyasal iktidara karşı direnme hakkını kullanmış ve ülke yönetimine el koymuştu. Ordunun arkasında milletin desteği vardı" paylaşımında bulunmuştu.

Söz konusu paylaşıma başta vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları olmak üzere siyasiler de tepki gösterdi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Atatürkçü Düşünce Derneğinin 27 Mayıs darbesiyle ilgili paylaşımına ilişkin, "ADD, darbeci bir zihniyete sahip olduğunu, darbeyi ve darbecileri kutsayarak ortaya koymuştur." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise 27 Mayıs askeri darbesini öven bir paylaşıma yönelik, "Hiçbir darbenin arkasında millet olmaz, darbenin arkasında hiçbir şekilde milli irade olmaz." ifadesini kullandı.

Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci de konuya ilişkin, "Atatürkçü Düşünce Derneği, Atatürk'ün adını bu şekilde kirletiyorsa, Gazi Mustafa Kemal'in adını bu şekilde suistimal ve istismar etmeye kalkıştıysa, yani cüret ettiyse, yani 27 Mayıs'ı haklı gösteren ve onu destekleyen bir yaklaşım içinde bulunduysa, bununla ilgili kurumların, medyanın, Türkiye'deki diğer sivil toplum kuruluşlarının bunlara hadlerini bildireceklerine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise ADD'nin tepki çeken paylaşımına yönelik, "Türkiye'nin gelmiş olduğu noktayı anlayamayanların zihniyetini yansıtması bakımından ibretlik bir tweet. Türkiye darbeci zihniyetleri çoktan tarihin çöplüğüne gömdü." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da söz konusu paylaşıma ilişkin, "Hukuki boyutuyla ilgili arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar hem de işin hukuki boyutunda biz İçişleri Bakanlığı olarak gerekli soruşturmayı başlatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise ADD'nin 27 Mayıs askeri darbesini öven paylaşımına, "Darbe ürünü bu zihinlerin bugünkü Türkiye'mizde darbelerle yeniden iktidara gelmek istediklerinden hiç endişemiz yok." ifadesiyle tepki gösterdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Atatürkçü Düşünce Derneğinin Twitter hesabından yaptığı 27 Mayıs askeri darbesini öven paylaşımı hakkında soruşturma başlattı.

Yaşananların ardından Atatürkçü Düşünce Derneğinden yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımın kaldırıldığı belirtildi.

Bu arada, 27 Mayıs ile ilgili derneğin resmi görüşünün derneğin internet sitesinde yazılı olduğu vurgusu yapılan açıklamada, 1960 askeri darbesine ilişkin "devrim" nitelemesinde bulunuldu, darbeciler tarafından hazırlanan 1961 anayasasına övgüler yer aldı.

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27 mayıs darbesi Atatürkçü Düşünce Derneği paylaşım tepki Twitter

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