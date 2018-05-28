ADD, darbeyi öven paylaşımını kaldırdı

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Twitter hesabından yaptıkları 27 Mayıs askeri darbesini öven tepki çeken paylaşımı kaldırdı.

ADD, 27 Mayıs darbesinin 58'inci yılında, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetleri bundan yarım yüz yıl önce anayasa ve hukuk dışına çıkmış bir siyasal iktidara karşı direnme hakkını kullanmış ve ülke yönetimine el koymuştu. Ordunun arkasında milletin desteği vardı" paylaşımında bulunmuştu.

Söz konusu paylaşıma başta vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları olmak üzere siyasiler de tepki gösterdi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Atatürkçü Düşünce Derneğinin 27 Mayıs darbesiyle ilgili paylaşımına ilişkin, "ADD, darbeci bir zihniyete sahip olduğunu, darbeyi ve darbecileri kutsayarak ortaya koymuştur." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise 27 Mayıs askeri darbesini öven bir paylaşıma yönelik, "Hiçbir darbenin arkasında millet olmaz, darbenin arkasında hiçbir şekilde milli irade olmaz." ifadesini kullandı.

Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci de konuya ilişkin, "Atatürkçü Düşünce Derneği, Atatürk'ün adını bu şekilde kirletiyorsa, Gazi Mustafa Kemal'in adını bu şekilde suistimal ve istismar etmeye kalkıştıysa, yani cüret ettiyse, yani 27 Mayıs'ı haklı gösteren ve onu destekleyen bir yaklaşım içinde bulunduysa, bununla ilgili kurumların, medyanın, Türkiye'deki diğer sivil toplum kuruluşlarının bunlara hadlerini bildireceklerine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.