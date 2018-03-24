ADD Eğirdir Şube Başkanlığı’na Çelik seçildi

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Eğirdir Şubesi Başkanlığı’na Şefika Çelik seçildi.
ADD Eğirdir Şubesi Olağan Genel Kurulu Altıngöl Otel’de gerçekleştirildi. Genel Kurulda Divan Başkanlığına Abdullah Sinan, Yardımcılığına Hacı Ali Özbayacı, Katip Üyeliklerine ise Hande Özdamar Tığlı ile Füsun Küllü getirildi. ADD Yönetim Kurulu Üyelerinden Ahmet Demirağ’ın, Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporunu okumasının ardından, raporlar tek tek ibra edildi.
Konuşmaların ardından tek listeyle seçime girildi. Şefika Çelik başkanlığındaki Yönetim Kurulu asil üyeliklerine, Faden Cesur, Füsun Küllü, Ahmet Demirağ, Gizem Cansoy, Hümeyra Doğan ve Nesrin Özdamar, Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine, İzzet Özdamar, Nilgün Gültüter, Cengiz Ertürk getirildi.
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