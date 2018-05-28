ADD'nin 27 Mayıs paylaşımına tepkiler

İZMİR (AA) - Atatürkçü Düşünce Derneğinin (ADD), 27 Mayıs ile ilgili paylaşımına İzmir ve Denizli'deki bazı STK'lar tepki gösterdi.
İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) Dönem Başkanı Cüneyd Dayhan, ADD'nin sosyal medyadaki paylaşımını görünce şaşkınlığa uğradığını söyledi.
Sivil toplum kuruluşlarının vatandaşların özgürlüğü ve hakları için mücadele eden yapılar olduğunu belirten Dayhan, "Darbeyi seven ve öven derneğe sivil toplum kuruluşu denemez. Paylaşım yapılan hesap derneğin gerçek resmi hesabı ise böyle düşünen bir sivil toplum kuruluşu teorik olarak var olamaz." dedi.
Dayhan, millet egemenliğine yapılmış bir darbeyi ve seçilmiş bir başbakanın asılmasını övmenin sivil toplum kuruluşu ve insanlık ahlakına sığmayacağını kaydetti.
Bu paylaşım sahiplerinin ülkeyi seçim öncesi kirli oyunlara alet etmeye çalıştığını öne süren Dayhan, şunları kaydetti:
"Bu paylaşımı yapan insanlar, adını kullanma cüreti gösterdikleri Gazi Mustafa Kemal'in 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' sözünden bile bihaber cahillerdir. Ancak milletimiz bu oyunlara gelmeyecek kadar feraset sahibidir. Demokrasiyi özümsemiş olan ülkemizde darbe sevicilerinin işledikleri bu suç cezasız kalmamalıdır."
- Denizli
AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz de bu paylaşımla aslında demokrasiden bahsedenlerin faşist bir anlayışına sahip olduğunu gördüklerini belirtti.
Darbe hayali kuranların asla başarılı olamayacağını dile getiren Filiz, "Milletimiz, 15 Temmuz destanını yazmış ve darbecilere gereken dersi vermiştir. ADD'nin bu paylaşımla Atatürk'ün muasır medeniyetleri hedefleyen fikir ve ideallerini anlamadığı ortaya çıkmıştır." diye konuştu.
Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan da bu ve benzeri yöntemlerle darbe çığırtkanlığı yapmanın doğru bir hareket olmadığını ifade etti.
27 Mayıs 1960'daki askeri darbenin, kara bir leke olarak tarih sahnesinde yerini aldığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Telafisi mümkün olmayan bu ayıba imza atanları kınıyoruz. İnsanı ötekileştiren ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli mensuplarını töhmet altında bırakan böyle bir paylaşımı doğal karşılamak kabul edilemez. O kara günde yaşananlarla böyle bir zulme sebep olanları ve onlara rıza gösterenleri bir kez daha kınıyorum. Bu talihsiz paylaşımda bulunan gafillere de hatırlatmak isterim ki 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat ve 27 Nisan e-muhtırasını sineye çeken bu aziz millet, 15 Temmuz'da göğsünü kurşunlara siper etti ve darbecilere geçit vermedi. İster silah zoruyla isterse ekonomik yaptırımlarla bundan sonra o sesi artık hiç kimse kısamayacak. Milletimiz, buna asla müsaade etmeyecek."
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Denizli İl Temsilcisi Fatih Gün de 27 Mayıs darbesinin, demokrasiyi zalimce yok etme girişimi ve milletin vicdanında kanayan yara olduğunu vurgulayarak, bunun aksini göstermeye çalışıp darbe yanlısı açıklama yapan ADD'nin paylaşımını şiddetle kınadıklarını ifade etti.
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