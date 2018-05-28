ADD'nin 27 Mayıs paylaşımına tepkiler

İZMİR (AA) - Atatürkçü Düşünce Derneğinin (ADD), 27 Mayıs ile ilgili paylaşımına İzmir ve Denizli'deki bazı STK'lar tepki gösterdi.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) Dönem Başkanı Cüneyd Dayhan, ADD'nin sosyal medyadaki paylaşımını görünce şaşkınlığa uğradığını söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının vatandaşların özgürlüğü ve hakları için mücadele eden yapılar olduğunu belirten Dayhan, "Darbeyi seven ve öven derneğe sivil toplum kuruluşu denemez. Paylaşım yapılan hesap derneğin gerçek resmi hesabı ise böyle düşünen bir sivil toplum kuruluşu teorik olarak var olamaz." dedi.

Dayhan, millet egemenliğine yapılmış bir darbeyi ve seçilmiş bir başbakanın asılmasını övmenin sivil toplum kuruluşu ve insanlık ahlakına sığmayacağını kaydetti.

Bu paylaşım sahiplerinin ülkeyi seçim öncesi kirli oyunlara alet etmeye çalıştığını öne süren Dayhan, şunları kaydetti:

"Bu paylaşımı yapan insanlar, adını kullanma cüreti gösterdikleri Gazi Mustafa Kemal'in 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' sözünden bile bihaber cahillerdir. Ancak milletimiz bu oyunlara gelmeyecek kadar feraset sahibidir. Demokrasiyi özümsemiş olan ülkemizde darbe sevicilerinin işledikleri bu suç cezasız kalmamalıdır."