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ADD'nin 27 Mayıs paylaşımına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 15:36 | Son Güncelleme

MASİDAP Dönem Sözcüsü Mesut Öner: - "Tarihin utanç vesikası darbe ve muhtıraları övmek, özlemle bahsetmek, darbecilere, işledikleri suçlara ortak olmaktır."

MANİSA (AA) - Atatürkçü Düşünce Derneğinin (ADD) 27 Mayıs ile ilgili paylaşımına Manisa'daki 54 sivil toplum kuruluşu tepki gösterdi.

Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) Dönem Sözcüsü ve Eğitim Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, 54 sivil toplum kuruluşu adına yaptığı açıklamada, 27 Mayıs 1960'daki darbenin Türk tarihinde kara bir leke olarak yer aldığını, kurulan düzmece mahkemeyle Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakan Hasan Polatkan'ın darağacına gönderildiğini anımsattı.

Demokrasi tarihinin kirletildiğini, milli iradeye karşı yapılmış tüm suikastların anası ve kaynağı olarak nitelediği 27 Mayıs darbesini kınadıklarını ifade eden Öner, şöyle konuştu:

"Tarihe şöyle bir baktığımızda darbeler her daim millete rağmen ve millet iradesini ipotek altına almak suretiyle gerçekleşmiştir. Bu noktada tarihin utanç vesikası darbe ve muhtıraları övmek, özlemle bahsetmek, darbecilere, işledikleri suçlara ortak olmaktır. Vesayet bekçilerinin, küresel operasyoncuların, postal sevici yapıların yeni bir 27 Mayıs arayışlarına tanıklık ettiğimiz şu günlerde utanç dolu günlerin tekrar yaşanmaması için, darbelere, muhtıralara, baskılara ve manipülasyonlara boyun eğmeyen sivil iradeye ihtiyaç duyulduğunun altını çiziyoruz."

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27 Mayıs add Atatürkçü Düşünce Derneği darbe MASİDAP tepki vesayet

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