ADD'nin 27 Mayıs paylaşımına tepkiler

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) 27 Mayıs ile ilgili paylaşımı, Sakarya'daki bazı sivil toplum kuruluşları tarafından kınandı. Milli Eğitimciler Birliği Derneği (MEB-DER) Başkanı Ali Akıllı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin darbelerden çektiği kadar hiçbir şeyden çekmediğini söyledi. Akıllı, Peygamber ocağı olarak bilinen, milletini devletini tehlikelerden korumaktan başka görevi olmayan ordunun halk tarafından seçilmiş devlet yönetimine müdahale etmesinin ne demokraside bir yeri ne de millette bir karşılığının olduğunu belirtti. Bu milletin kendi değerlerinden yoksun, halktan kopuk, geçmişinden rahatsız olanları asla bağrına basmayacağını ifade eden Akıllı, "Atatürkçülük şemsiyesi altında Mustafa Kemal’in de düşünceleriyle tamamen zıt bir şekilde yapılan açıklamalar 'nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan alçakça' dizlerini akla getiriyor. Devletimiz nasıl darbeye ve darbecilere karşıysa, darbe çığırtkanlığı yapanlara ve övenlere de önlem almalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin adını da kullanarak yapılan açıklamaları kınıyor, yetkilileri göreve davet ediyorum." diye konuştu.

\ - "Bu millet 15 Temmuz'da tekrar vesayet altına girmeyeceğini ortaya koydu" Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen de 27 Mayıs'ın Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir cuntanın dönemin seçilmiş Başbakanına ve hükümetine karşı yaptığı, kökleri dışarıda işbirlikçilerinin ise içeride birlikte hareket ettiği net bir darbe olduğunu vurguladı. Her darbenin olduğu gibi bu darbenin de mağduru millet ve memleket olduğunu dile getiren Mengen, şunları kaydetti: "Lakin üzücü olan ise askerlik ile siyasetin bir arada olmayacağını bizzat kendisi uygulamasında göstermiş olan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini taşıyan bir sözde derneğin darbe sevicilik yapıyor olmasıdır. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Milletin bağrından doğan ve ülkenin milli mücadelesine önderlik yapmış, bir ülkenin bir milletin değeri haline gelmiş bir kişinin, bu şekilde bir suistimalle gündeme gelmesinin engellenmesini istiyorum." İHH Sakarya Şube Başkanı Sebahattin Aydın da 90 yıldır askeri vesayet altında yaşatılmak zorunda kalan bu milletin 15 Temmuz gecesi tekrar vesayet altına girmeyeceğini canlarını hiçe sayıp şehadete koşarak en net şekilde ortaya koyduğunu söyledi.