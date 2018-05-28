ADD'nin darbeyi öven paylaşımı ile ilgili soruşturma başlatıldı

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)’nin sosyal medya hesabından 27 Mayıs askeri darbesini öven bir paylaşım yapmasıyla ilgili soruşturma başlatacaklarını söyledi.

Beşiktaş’ta seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret eden Bakan Soylu, bir kafede gençlerle bir süre sohbet etti.

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin sosyal medya hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan yarım yüz yıl önce, anayasa ve hukuk dışına çıkmış bir siyasal iktidara karşı direnme hakkını kullanmış ve ülke yönetimine el koymuştu. Ordunun arkasında milletin desteği vardı. #27Mayıs’’ şeklinde yaptığı paylaşımın sorulması üzerine Soylu, konuyu araştırdıklarını, söz konusu paylaşımla ilgili hemen Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunacaklarını ve soruşturma başlatacaklarını söyledi.

Bugün bir derneğin 27 Mayıs’ta yapılanları öven bir afişi kendi resmi twitter hesabından paylaştıklarını öğrendiklerini belirten Soylu, ‘’Tabii şimdi teyit edemedim. Ben de yaklaşık bir saat önce muttali oldum. Bu hakikaten resmi bir twitter hesabı mıdır? Arkadaşlara onu araştırmaları talimatını verdim. Hem Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunacağız hem de dernekler masası olarak hemen soruşturma başlatacağız." dedi.