Adem Kılıççı kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Adem Kılıççı, Survivor 2018 kadrosuna dahil oldu. Acun Ilıcalı, önümüzdeki Mart ayında yapılacak Survivor 2018 yarışmasında yer alacak adayları teker teker açıklama başladı. Daha önce Nagihan Karadere, Merve Aydın, Sema Aydemir, Turabi Çamkıran, Murat Ceylan'ın isimlerinin açıklandığı Survivor 2018 için Acun Ilıcalıdan 3 isim daha geldi. Bunlarda biri geçen sezonun ikincisi olan Adem Kılıççı. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı "Survivor2018 All Star kadrosuna 3 isim daha dahil oldu; Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıççı, Hakan Hatipoğlu. Üçüne de başarılar dilerim" açıklaması ile Adem Kılıççı'nın yeni sezonda Survivor All Star kadrosunda olduğunu belirtmiş oldu. Peki Adem Kılıççı kimdir? Kaç yaşındadır? Daha önce Survivor'a kaç kez katıldı?
Adem Kılıççı, 18 Nisan 1986 tarihinde Ağrı‘da doğmuştur. 5 kardeştir. 2000 yılında boksa başladı. Beden eğitimi öğretmenliği bölümünden beden eğitimi öğretmeni olarak mezun oldu. 2006 yılına kadar Ankara TSE Takımı adına boks yaptı. Ankara TSE’de Türkiye Şampiyonu oldu. Antalya‘da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası’nda gümüş madalya aldı. 2006 yılında istanbul’a yerleşti ve Fenerbahçe Boks kulübü üyesi oldu.
Adem Kılıççı, Kadıköy Gözcübaba İmam Hatip Lisesi’nde beden eğitimi öğretmeni olarak görevlendirildi. İstanbul’daki Fenerbahçe Boks Şubesi’nin üyesi olan Adem Kılıççı Şikago’nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası’nda bronz madalya elde etti. 185 cm. boyunda ve 69 kilo olan Adem Kılıççı, 2008 Yaz Olimpiyatlarında ilk turda elendi. 2012 yılında Londra Olimpiyat Oyunları’nda ise Çeyrek finalde yenilerek elendi.
Adem Kılıççı, 2015 yılında Dünya Boks Birliği (AIBA) tarafından düzenlenen AIBA Profesyonel Boks (APB) müsabakalarında 75 kiloda dünya şampiyonu oldu. 2016 yılında yapılan unvan koruma maçında Rus rakibi Artem Chebotarev’e hakem kararıyla kaybetti.
Adem Kılıççı, 21 Ocak 2017 tarihinde Dominik’de Acun Ilıcalı‘nın sunumu ile Tv8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Survivor 2017 yarışmasına katıldı. Survivor 2017 yarışmasında ünlüler takımında İlhan Mansız, Furkan Kızılay, Serhat Akın, Seda Demir, Berna Öztürk, Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Sema Apak, Pınar Saka, Adem Kılıççı, Şahika Ercümen, Sabriye Şengül, Fatih Hürkan vardı. Survivor 2017 yarışmasında gönüllüler takımında Eser West, Ogeday Girişken, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Tuğçe Melis Demir, Fulya Şahin, Denisa, Elif Şadoğlu, Burçak Tuncer, Berna Keklikler, Erdi Ünver, Anıl Karakurt, Sadin Bakır, Yiğit İzik vardı.
22 Haziran 2017 tarihinde Kıbrıs’ta yapılan final gecesinde Odegay ile finale kalan Adem Kılıççı ile SMS ile oylama sonucu en çok oyu alan Ogeday Girişken birinci oldu.
Adem Kılıççı, şu sıralar TV8,5 kanalında yayınlanan Boxun Yıldızları yarışmasında yorumculuk yapmaktadır.
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