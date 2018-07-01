Adem Kılıççı kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Adem Kılıççı, Survivor 2018 kadrosuna dahil oldu. Acun Ilıcalı, önümüzdeki Mart ayında yapılacak Survivor 2018 yarışmasında yer alacak adayları teker teker açıklama başladı. Daha önce Nagihan Karadere, Merve Aydın, Sema Aydemir, Turabi Çamkıran, Murat Ceylan'ın isimlerinin açıklandığı Survivor 2018 için Acun Ilıcalıdan 3 isim daha geldi. Bunlarda biri geçen sezonun ikincisi olan Adem Kılıççı. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı "Survivor2018 All Star kadrosuna 3 isim daha dahil oldu; Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıççı, Hakan Hatipoğlu. Üçüne de başarılar dilerim" açıklaması ile Adem Kılıççı'nın yeni sezonda Survivor All Star kadrosunda olduğunu belirtmiş oldu. Peki Adem Kılıççı kimdir? Kaç yaşındadır? Daha önce Survivor'a kaç kez katıldı?

ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

Adem Kılıççı, 18 Nisan 1986 tarihinde Ağrı‘da doğmuştur. 5 kardeştir. 2000 yılında boksa başladı. Beden eğitimi öğretmenliği bölümünden beden eğitimi öğretmeni olarak mezun oldu. 2006 yılına kadar Ankara TSE Takımı adına boks yaptı. Ankara TSE’de Türkiye Şampiyonu oldu. Antalya‘da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası’nda gümüş madalya aldı. 2006 yılında istanbul’a yerleşti ve Fenerbahçe Boks kulübü üyesi oldu.