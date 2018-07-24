Aden'de askeri aracı hedef alan saldırıda 2 sivil öldü

ADEN (AA) - Yemen'in geçici başkenti Aden'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivilin öldüğü, 4 askerin yaralandığı bildirildi.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aden'e bağlı İnma kentinde El-Kasr Oteli'nin karşısındaki güvenlik noktası yakınında bulunan askeri araç, saldırının hedefi oldu.
Mansura ile Berika kentlerini bağlayan ana yol üzerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Sadırının hedefi olan askeri araçta üst düzey bir yetkilinin bulunduğu iddia ediliyor.
Patlamanın ardından güvenlik güçleri, bölgeye araç ve yaya girişini engelledi.
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