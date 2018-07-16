Aden'de elektrik kesintisi

ADEN (AA) - Yemen'in geçici başkenti Aden'in tamamında "teknik arıza" nedeniyle elektriklerin kesildiği bildirildi.

Aden Elektrik Kurumu yetkililerinden alınan bilgiye göre, 5 elektrik santralinin, teknik arıza nedeniyle hizmet dışı olduğu Aden'in tüm bölgelerine yerel saatle 04.00'dan bu yana elektrik hizmeti verilemiyor.

Yetkililerin, söz konusu arızayı gidermek ve kesintinin önümüzdeki saatler sona ermesi için aralıksız çalıştığı aktarıldı.

Bölge sakinleri ise elektrik arızasının Fransa ile Hırvatistan'ın karşı karşıya geldiği dünya kupasının final maçına denk gelmesi nedeniyle memnuniyetsizlik duyduklarını ifade etti.

