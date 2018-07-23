Aden'de sığınmacılara yönelik bombalı saldırı: 2 ölü

ADEN (AA) - Yemen'in güneyindeki Aden vilayetinde Hudeyde'deki çatışmalardan kaçan sığınmacı bir grubu hedef alan bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir kişi Aden'e bağlı Şeyh Osman kentinde Hudeyde'den göç eden sığınmacı bir grubun bulunduğu alana bombalı saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 sığınmacının hayatını kaybettiği, 5'inin ise ağır yaralandığı kaydedildi.

Yemen'deki insan hakları kuruluşlarının verilerine göre, 2 bin 300'den fazla sığınmacı aile, Hudeyde'deki çatışmalardan kaçarak Aden'e göç etti.

Birleşmiş Milletler (BM), bir ayı aşkın süredir çatışmalara sahne olan Yemen'in Hudeyde kentinden yaklaşık 35 bin ailenin göç etmek zorunda kaldığını duyurmuştu.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı.

