HABER

Aden'de sığınmacılara yönelik bombalı saldırı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 15:27 | Son Güncelleme

Aden'de sığınmacılara yönelik bombalı saldırı: 2 ölü

ADEN (AA) - Yemen'in güneyindeki Aden vilayetinde Hudeyde'deki çatışmalardan kaçan sığınmacı bir grubu hedef alan bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir kişi Aden'e bağlı Şeyh Osman kentinde Hudeyde'den göç eden sığınmacı bir grubun bulunduğu alana bombalı saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 sığınmacının hayatını kaybettiği, 5'inin ise ağır yaralandığı kaydedildi.

Yemen'deki insan hakları kuruluşlarının verilerine göre, 2 bin 300'den fazla sığınmacı aile, Hudeyde'deki çatışmalardan kaçarak Aden'e göç etti.

Birleşmiş Milletler (BM), bir ayı aşkın süredir çatışmalara sahne olan Yemen'in Hudeyde kentinden yaklaşık 35 bin ailenin göç etmek zorunda kaldığını duyurmuştu.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı.

PARTNERSpor ekranlarının en güzelleriSpor ekranlarının en güzelleri
İşadamı Ayhan Bozkurt vefat ettiİşadamı Ayhan Bozkurt vefat etti
Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli olduSon dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aden Hudeyde Yemen

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Cinsel ilişkide rıza yaşı 16'dan 14'e indirildi

Cinsel ilişkide rıza yaşı 16'dan 14'e indirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'in istifa kararının ardından İYİ Parti'li başkanlardan zincirli eylem!

Meral Akşener'in istifa kararının ardından İYİ Parti'li başkanlardan zincirli eylem!

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

İzmir Alaçatı'da otomobile uçak çarptı

İzmir Alaçatı'da otomobile uçak çarptı

Adalara sokulmayan onlarca at İstanbul'da kaderine terk edildi

Adalara sokulmayan onlarca at İstanbul'da kaderine terk edildi

Bedelli askerlik görüşmelerinde yeni gelişme! 1994'lüler de bedelli askerlikten yararlansın önerisi

Bedelli askerlik görüşmelerinde yeni gelişme! 1994'lüler de bedelli askerlikten yararlansın önerisi

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.