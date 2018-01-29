Aden'deki çatışmalar

ADEN (AA) - Yemen Cumhurbaşkanlığı, geçici başkent Aden'de ayrılıkçı Güney Hareketi'nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyine (SGK) bağlı silahlı milisler ile hükümet güçleri arasında dün başlayan olayları "darbe girişimi" şeklinde niteledi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, SGK'nın "darbe girişimine" ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere danışmanları, siyasi gruplar ve parti liderleriyle olağanüstü toplantı düzenledi.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığından Aden'de yaşanan gelişmelere dair yapılan yazılı açıklamada, "Aden'de yaşanan darbe girişimidir, kabul edilemez. Kimlerin himayesinde olursa olsun hiçbir isyan çabasına karşı kayıtsız kalınmayacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Bu tür olaylar kendiliğinden gelişmez. Özellikle çeşitli cephelerde Husilere karşı kazanılan zaferler ve askeri operasyonların hız kazandığı bir dönemde, bu olaylardan istifade edecek kesimler hakkında soru işaretleri taşıyoruz. Yemen'de, İran'ın bu projesini yok etmek tüm Yemenlilerin varlık mücadelesidir. İran projesinin var olması, yalnızca Yemen'i değil aynı zamanda Körfez ve Arap dünyasını ve tüm dünya barışını tehdit etmektedir. Husilerle savaşın gidişatına dair bir değişim ve yön değiştirme büyük bir sertlikle karşılık bulacaktır."