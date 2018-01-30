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Aden'deki çatışmalar

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 04:03 | Son Güncelleme 3 saat önce

- İçişleri Bakanlığı, çatışmalara müdahale edileceğini duyurdu

ADEN (AA) - Yemen İçişleri Bakanlığı, Aden'deki çatışmalara müdahale edeceğini duyurdu.

Yemen'in resmi haber ajansı SABA'nın, İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı haberinde, "Yaşanan olaylara seyirci kalmayacak ve nefsi müdafaa, kamu kurumlarının, özel mülkün ve vatandaşların darbeci milis güçler ile El-Hizam el-Emni'nin (Birleşik Arap Emirlikleritarafından desteklenen özel birlik) saldırılarından korunması için yasaların bize verdiği yetkiyi kullanacağız." ifadesine yer verildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı güçlerin Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin talimatı üzerine pazar günü kışlalarına çekildiğinin belirtildiği açıklamada, ayrılıkçı Güney Hareketi'nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyine (SGK) bağlı silahlı milisler ile El-Hizam el-Emni güçlerinin ateşkese uymadığı, dahası kamu kurumlarını basarak yağmaladığı kaydedildi.

Açıklamada, SGK'nın işlediği ihlaller ile gerçekleştirdiği askeri operasyonlar nedeniyle müdahale kararı alındığı vurgulanırken, yasa dışı hareket eden unsurlara ülkenin menfaatini önceleme ve aklıselim ile hareket etme çağrısı yapıldı.

Yemen'in geçici başkenti Aden'de ayrılıkçı Güney Hareketi ile hükümet güçleri arasında pazar gününden bu yana çatışmalar yaşanıyor.

(AA)

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