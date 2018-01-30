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Aden'deki çatışmalar

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 06:12 | Son Güncelleme 49 dakika önce

- ICRC, çatışmalarda 36 kişinin öldüğünü, 180'inin yaralandığını duyurdu

ADEN (AA) - Yemen'in Aden kentindeki ayrılıkçı Güney Hareketi'nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyine (SGK) bağlı silahlı milisler ile hükümet güçleri arasında pazar gününden bu yana süren çatışmalarda 36 kişinin öldüğü, 180 kişinin yaralandığı bildirildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinden yapılan açıklamada, "Pazar gününden bu yana kentte yaşanan çatışmalarda 36 kişi öldü, 180'i yaralandı." bilgisi verildi.

Meşru hükümet tarafından daha önce yapılan açıklamada, ölü sayısı 16, yaralı sayısı 141 olarak verilmişti.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Aden'deki çatışmalar, meşru hükümetin yönetim merkezi olan Meaşık Sarayı'nın da içinde yer aldığı Kriytır ilçesine yayıldı.

Yemen'in geçici başkenti Aden'de ayrılıkçı Güney Hareketi ile hükümet güçleri arasında pazar gününden bu yana çatışmalar yaşanıyor.

(AA)

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