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Aden'deki çatışmalar

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 00:21 | Son Güncelleme

- Yemen'in güneyindeki Aden kentinde ayrılıkçı Güney Hareketi'nin kurduğu SGK'ye bağlı milisler ile hükümet güçleri arasında çıkan çatışmalarda 29 kişi öldü, 315 kişi yaralandı

ADEN (AA) - Yemen'de ayrılıkçı Güney Hareketi'nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyine (SGK) bağlı milisler ile hükümet güçleri arasında geçen pazar günü başlayan ve üç gün süren çatışmalarda 29 kişinin öldüğü, 315 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen resmi ajansı SABA'da yayımlanan Sağlık Bakanlığı raporunda, "Geçici başkent Aden'de olayların başladığı 28 Ocak Pazar gününden 30 Ocak Salı gününe kadar geçen sürede hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a, yaralıların sayısı ise 315'e yükseldi." ifadeleri yer aldı.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğuna dikkat çekilen raporda, ölenler arasında askerlerin yanı sıra sivillerin de bulunduğu belirtildi.

Aden'de 28 Ocak'ta başlayan şiddetli çatışmalar sırasında ayrılıkçı SGK'ye bağlı milislerin hükümet binasını ele geçirdiği ileri sürülmüştü.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ise taraflara çarşamba gününden itibaren "ateşkes ve diyalog" çağrısı yaparak, Aden'de güvenlik ve istikrarın sağlanması için gerekli tüm önlemlerin alınacağı mesajını vermişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor.

Yemen'in kuzeyi, Osmanlı Devleti'nden ayrılarak 1 Kasım 1918'de bağımsızlığını kazanmış, güneyi ise 30 Kasım 1967'ye kadar İngiliz sömürgesi altında kalmıştı. Kuzeydeki Yemen Arap Cumhuriyeti ile güneydeki Yemen Halk Cumhuriyeti, 1990'da "Yemen Cumhuriyeti" adı altında birleşmişti.

(AA)

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