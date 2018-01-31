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Aden'deki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 02:03 | Son Güncelleme

- Ayrılıkçı Güney Hareketi'nin Aden kentindeki hükümetin yönetim merkezi Meaşık Sarayı çevresinde kontrolü sağladığı iddiası yalanlandı

SANA (AA) - Yemen hükümeti, ayrılıkçı Güney Hareketi'nin Aden kentinde hükümetin yönetim merkezi Meaşık Sarayı çevresinde kontrolü sağladığı iddiasını yalanladı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, hükümet sözcüsü Racih Badi, Ahmed bin Dağr hükümetinin, meşru hükümetin yönetim merkezi olan Meaşık Sarayı'ndan ayrıldığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Sarayın da içinde yer aldığı Kriytır ilçesinin büyük bir kısmının hala hükümete bağlı güçlerin kontrolünde olduğunu belirten Badi, ayrılıkçı Güney Hareketi'nin Meaşık Sarayı çevresinde kontrolü sağladığı iddialarının doğru olmadığını kaydetti.

Ayrılıkçı milisler tarafından tamamen ele geçirilen Cumhurbaşkanlığı koruma güçlerine ait 4. Zırhlı Tugayın düşmesinin, "ihanet sonucu" olduğunu belirten Badi şöyle devam etti:

"Güney Hareketi'nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyi, Suudi Arabistan arabuluculuğunda imzalanan ateşkese uymadı. Milisler, 4. Zırhlı Tugaya modern silahlarla saldırdı. Bunları nereden temin ettiler bilmiyoruz."

Ayrılıkçı Güney Hareketinin "Siyasi Geçiş Konseyi" Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, France 24 televizyonuna yaptığı açıklamada,"30 Ocak'tan sonra Aden sahasında durum artık eskisi gibi değil." demişti.

Zubeydi, hükümetin güney halkı başta olmak üzere Yemenlilerin taleplerini ciddiye almadığını, yolsuzluğa devam ettiğini ve bu nedenle halkın ayaklandığını öne sürdü.

Güney Hareketine bağlı El-Hızam el-Emni güçlerinden bir yetkilidaha önce yaptığı açıklamada, Siyasi Geçiş Konseyine bağlı güçlerin, Aden kentinin tümünde kontrolü sağladığını öne sürmüştü.

Ayrılıkçı harekete bağlı silahlı milisler ile hükümet güçleri arasında pazar gününden bu yana aralıklarla çatışmalar yaşanıyor.

Cumhurbaşkanlığından Aden'deki gelişmelerle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Aden'de yaşanan darbe girişimidir, kabul edilemez. Kimlerin himayesinde olursa olsun hiçbir isyan çabasına karşı kayıtsız kalınmayacak." ifadeleri kullanılmıştı.

(AA)

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