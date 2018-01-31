Aden'deki olaylar

Ayrılıkçı Güney Hareketinin "Siyasi Geçiş Konseyi" Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, France 24 televizyonuna yaptığı açıklamada,"30 Ocak'tan sonra Aden sahasında durum artık eskisi gibi değil." demişti.

Ayrılıkçı milisler tarafından tamamen ele geçirilen Cumhurbaşkanlığı koruma güçlerine ait 4. Zırhlı Tugayın düşmesinin, "ihanet sonucu" olduğunu belirten Badi şöyle devam etti:

Sarayın da içinde yer aldığı Kriytır ilçesinin büyük bir kısmının hala hükümete bağlı güçlerin kontrolünde olduğunu belirten Badi, ayrılıkçı Güney Hareketi'nin Meaşık Sarayı çevresinde kontrolü sağladığı iddialarının doğru olmadığını kaydetti.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, hükümet sözcüsü Racih Badi, Ahmed bin Dağr hükümetinin, meşru hükümetin yönetim merkezi olan Meaşık Sarayı'ndan ayrıldığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Zubeydi, hükümetin güney halkı başta olmak üzere Yemenlilerin taleplerini ciddiye almadığını, yolsuzluğa devam ettiğini ve bu nedenle halkın ayaklandığını öne sürdü.

Güney Hareketine bağlı El-Hızam el-Emni güçlerinden bir yetkilidaha önce yaptığı açıklamada, Siyasi Geçiş Konseyine bağlı güçlerin, Aden kentinin tümünde kontrolü sağladığını öne sürmüştü.

Ayrılıkçı harekete bağlı silahlı milisler ile hükümet güçleri arasında pazar gününden bu yana aralıklarla çatışmalar yaşanıyor.

Cumhurbaşkanlığından Aden'deki gelişmelerle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Aden'de yaşanan darbe girişimidir, kabul edilemez. Kimlerin himayesinde olursa olsun hiçbir isyan çabasına karşı kayıtsız kalınmayacak." ifadeleri kullanılmıştı.

(AA)