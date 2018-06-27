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Aden'e 70 ton insani yardım yüklü iki uçak indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 05:12 | Son Güncelleme

Aden'e 70 ton insani yardım yüklü iki uçak indi

ADEN (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Yemen'in El-Hudeyde kentine destek için başlattığı çalışmalar kapsamında Aden kentine 70 ton insani yardım yüklü iki uçağın indiği bildirildi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, koalisyon güçlerinin, El-Hudeyde'ye destek için havadan, karadan ve denizden açtığı yardım köprüsü kapsamında Suudi Arabistan'dan Yemen'e gönderilen yardımlar, Uluslararası Aden Havalimanı'na ulaştı.

Yemen Yerel Yönetim Bakanı ve Yardım Yüksek Komitesi Başkanı Abdurrakıb Feth, 70 ton insani yardım malzemesi taşıyan uçakları havalimanında karşıladı.

Feth, Suudi Arabistan hükümetine bağlı Kral Selman Yardım Merkezi tarafından ve ilk kez hava yoluyla gönderilen insani yardımlardan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı. Bu kapsamda ilerleyişini sürdüren hükümet güçleri, 19 Haziran'da Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
70 ton insani yardım Aden Yemen

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