Adı terörle anılan bina kıraathaneye dönüştü

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, adı birçok teröre yönelik soruşturma ve iddianameye konu olan terör örgütü PKK'nın sözde yasama organı konumundaki Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) de bir dönem faaliyet yürüttüğü binanın bir bölümü kıraathaneye dönüştürüldü.
Yapılan görevlendirmenin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, merkez Yenişehir ilçesinde DBP'li belediye döneminde DTK binası ve konukevi olarak kullanılan bina yeniden düzenlenerek kıraathane olarak hizmet vermeye başladı.
Başta öğrenciler olmak üzere 7'den 70'e her yaştan vatandaş, internet imkanı sağlanan, çay ikramı yapılan kıraathanede konforlu bir ortamda kitap okumanın mutluluğunu yaşıyor.
8. sınıf öğrencisi Şevnur Çakan, AA muhabirine, kıraathanedeki ortamı çok beğendiklerini söyledi.
Çakan, kendilerine ev ortamı sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
7. sınıf öğrencisi Zilan Ateş de güzel dizayn edilen kıraathanede kitap okumaya olan isteğinin arttığını aktardı.
Ateş, "Bu imkanı bize sunan Cumhurbaşkanımıza ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Burası ferah ve açık bir ortam." diye konuştu.
Vatandaşlardan Ayşe Sayın da açılan mekanı çok beğendiklerini, nezih bir yer olduğunu anlatarak, çocuğunun yaz tatilini bu mekanda geçirmesini istediğini belirtti.
Sayın, "Burası gençlerin kitap okuyabileceği, bilgi edineceği güzel bir yer. Bütün gençlere buraya gelmelerini tavsiye ediyorum." dedi.
- "Her türlü kitabımız mevcut"
Kıraathane sorumlusu Metin Budak da yaklaşık 100 bin kitabın bulunduğu kıraathanede vatandaşların istedikleri bilgiye rahatça ulaşabileceğini dile getirdi.
Budak şöyle konuştu:
"Vatandaşlara ikramlarımız da olacak. Her türlü kitabımız mevcut. Sadece kent merkezinden değil ilçelerden ve komşu illerden gelebilecek misafirlerimizi de ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Bu kıraathane ile kaybolan ya da kaybolmaya yüz tutmuş kültürümüzü yeniden canlandırmak amacındayız. Burada 7'den 70'e bütün vatandaşlarımıza hizmet etmeye talibiz. Vatandaşlarımıza nezih bir ortamda istediği araştırmayı yapabileceği, sohbet edebileceği, düşüncelerini paylaşabileceği bir ortam oluşturduk."
Budak, kıraathanelerin yaygınlaşması dileğinde bulundu.
Kağıthane'de korkutan yangın!
Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku
AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler
Bir interseks bireyin çığlığı: Kendimi öldürmek istedim
Üvey dede rezaleti!
İsrail'e gitmişti! O Türk vatandaşından haber yok!
Ülke ayağa kalktı! Yüzünü gösterdiği anda öldürülecek
Tarlabaşı'nın ara sokaklarında 'Dünya iftar sofrası'
Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!
Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum