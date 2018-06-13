Adı terörle anılan bina kıraathaneye dönüştü

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, adı birçok teröre yönelik soruşturma ve iddianameye konu olan terör örgütü PKK'nın sözde yasama organı konumundaki Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) de bir dönem faaliyet yürüttüğü binanın bir bölümü kıraathaneye dönüştürüldü.

Yapılan görevlendirmenin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, merkez Yenişehir ilçesinde DBP'li belediye döneminde DTK binası ve konukevi olarak kullanılan bina yeniden düzenlenerek kıraathane olarak hizmet vermeye başladı.

Başta öğrenciler olmak üzere 7'den 70'e her yaştan vatandaş, internet imkanı sağlanan, çay ikramı yapılan kıraathanede konforlu bir ortamda kitap okumanın mutluluğunu yaşıyor.

8. sınıf öğrencisi Şevnur Çakan, AA muhabirine, kıraathanedeki ortamı çok beğendiklerini söyledi.

Çakan, kendilerine ev ortamı sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

7. sınıf öğrencisi Zilan Ateş de güzel dizayn edilen kıraathanede kitap okumaya olan isteğinin arttığını aktardı.