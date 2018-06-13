Adil Gür'den 24 Haziran seçimlerine ilişkin son anket! Kim ne kadar oy alacak?

Tüm Türkiye 24 Haziran'da yapılacak seçimlere kilitlendi. Peki 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son ankete göre; -; 24 Haziran seçimlerinde hangi parti ne kadar oy alacak, kim ne kadar oy alıyor?
A&G'nin sahibi Adil Gür, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda biteceğinin görüldüğünü söyledi.
'ANKET YAPMAK PAHALI İŞ'
İşte Adil Gür'ün canlı yayında yaptığı açıklamalardan satır başları...
Bundan 2-3 hafta önce bir gazetede röportaj yaptım. 1 ay önce verdiğim röportaj hala haber olarak duruyor orada. 1 ay önce ne diyorsak oradayız. Anket yapmak pahalı bir iş, gazetelere bedava gönderilecek kadar ucuz değil.
ARAŞTIRMALAR BİRİNCİ TURDA BİTECEĞİNİ GÖSTERİYOR
Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. turda mı bitecek 2. turda mı. Ben 1 aydır hep söylüyorum, araştırmalar 1. turda biteceğini gösteriyor.
1 MİLYON SEÇMENİN OY KULLANACAĞI MEÇHUL...
Bayramdan sonra kayıtlı olduğum yere dönceğim ve oyumu kullanacağım diyen diyen seçmen sayısı %77.2. Asla kullanmam diyen 2.7'ye denk geliyor. Yaklaşık 1 milyon seçmenin oy kullanıp kullanmayacağı belli değil.
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