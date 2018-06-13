Adil Gür'den 24 Haziran seçimlerine ilişkin son anket! Kim ne kadar oy alacak?

Tüm Türkiye 24 Haziran'da yapılacak seçimlere kilitlendi. Peki 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son ankete göre; -; 24 Haziran seçimlerinde hangi parti ne kadar oy alacak, kim ne kadar oy alıyor?

A&G'nin sahibi Adil Gür, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda biteceğinin görüldüğünü söyledi.

'ANKET YAPMAK PAHALI İŞ'

İşte Adil Gür'ün canlı yayında yaptığı açıklamalardan satır başları...

Bundan 2-3 hafta önce bir gazetede röportaj yaptım. 1 ay önce verdiğim röportaj hala haber olarak duruyor orada. 1 ay önce ne diyorsak oradayız. Anket yapmak pahalı bir iş, gazetelere bedava gönderilecek kadar ucuz değil.

Türkiye 2010 yılında bir referanduma gitti ve HDP (o zamanlar ismi başkaydı) sandığı boykot etti, gitmedi ve sonuç 57.8 çıktı. Eğer sandığa gitseydi 52-48 çıkardı. 16 nisanda referandum yapıldı, 51.6 evet çıktı. Türkiye'de son yıllarda yapılan tüm hayati seçimlerin hepsi çekişmeli ve başabaş geçiyor. Bir çok değişkeni bilmemiz lazım.

ARAŞTIRMALAR BİRİNCİ TURDA BİTECEĞİNİ GÖSTERİYOR

Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. turda mı bitecek 2. turda mı. Ben 1 aydır hep söylüyorum, araştırmalar 1. turda biteceğini gösteriyor.

Bu hafta vatandaşa sorduk. Yaklaşık "%15'i tatile başka memlekete gideceğim diye" cevap verdi. %15 demek, yaklaşık 8 milyon seçmen demektir.

1 MİLYON SEÇMENİN OY KULLANACAĞI MEÇHUL...