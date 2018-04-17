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Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 16:20 | Son Güncelleme

Son dakika erken seçim açıklaması... MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin şaşırtan erken seçim açıklamasının ardından siyasilerden önemli açıklamalar geldi. A&G Araştırma Genel Müdürü Adil Gür’e göre Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanır.

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

A&G Araştırma Genel Müdürü A Haber canlı yayına bağlanarak yapılan araştırmalar ışığında erken seçim açıklamalarını yorumladı. Adil Gür'e göre Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanır.

ADİL GÜR'DEN ERKEN SEÇİM YORUMU

İşte Adil Gür'ün canlı yayında yaptığı açıklamadan başlıklar:

Halkın önemli bir bölümü Cumhur İttifakına destek veriyor. Sorun yaşanacağını zannetmiyorum. Uyum yasalarının hazırlanması bir engel teşkil edebilir. Bunlar yapıldığı takdirde seçimin önünde bir engel yok. Uzatmanın da bir anlamı yok. Kamuoyunda da bir beklenti var. Türkiye'nin önünü açacaktır.

İKİNCİ TURA KALMADAN KAZANIR

AK Parti'nin ilgili kurulları karar verdikten sonra biz de araştırmalarımızı yapacağız. Seçim ne zaman yapılırsa yapılsın AK Parti-MHP ittifakı açısından bir sorun olmadığını düşünüyorum. Çok önemli bir gelişme olmazsa ikinci tura kalmayacağını düşünenlerdenim. Artık ok yaydan çıktı. 2019 Kasım ayına beklemek gereksiz. AK Parti ve MHP seçime hazır görünüyor. Diğer partilerin ittifakı kolay olmayacaktır.

A Haber

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Okuyucu Yorumları 59 yorum
yaw he he
adil gür don markası degil miydi?
yav he he
Algı operasyonu başlamıştır. Yalakalık yarışı başlasın. Adil Gür'ün nasıl bir baloncu olduğunu son referandumda gördük. 7 Haziran seçimlerinde gördük.
yav he he
o kadar kesin ise biz sandığa gitmeyek baboş :)
anketi akp kongresinde yaptın belliki
boş adam adil gur sen hala bu işi nasil yapiyorsun yuzunde hic kizarma yok mu refarandum icin de yuzde 60 demiştin utanmaz şarlatan
Eğer bir anket firması bir seçimde %10 yanılıyorsa o firmayı kapatması lazım.
SENİN ANKETİN DOĞRU ÇIKACAK DİYE BU MİLLET ERKEN SEÇİME GİDİP REZİLLİK Mİ ÇEKSİN EKONOMİ ANKETİ YAP BİDE YÜREĞİN VARSA YAYINLA
Ay ay ay,hiç güleceğim yoktu!:))
adil gür cumhurbaşkanı seni gerçek olmayan yandaş anketlerin yüzünden sildi.adamında rotasını bozuyorsun.yalakalık yapacağım diye seçim garanti diyorsun,adamı rehavete sokuyorsun ama gerçekler öyle değil.zorlama boşuna.
bence kariyerine başka bir alanda devam et
BUNUN ICIN ANKETE GEREK YOKKI HERKES BILIR BUNU BAHCELININ KONUSMASINDAN SONRA ORASI KESIN!DIS MIHRAKLARIN IC CEPHESIDE COKTU BU ACIKLAMAYLA GUZELDE TARIHI OKKALI BIR MESAJ VERDI HACLIYA OHH BEE BATAKLIKLARI IC DIS KURUTUYORUZ BUUNLERIDE GORDUK COK SUKUR!FETOSE DAHA FETO DIYEMEYEN TEMEL KEMAL MERAL HDP KAFADARLARI ISINIZI MILLET BITIRECEK 26 AGUSTOSTA GIDISINIZ OLSUND DONUSUNUZ OLMASIN INSALLAH!
@rsarsik Sen ne içiyorsan lütfen açıklasana güzel kafa yapıyor herhalde....
Yandaş Anketçi, Yandaş AHaber Farklı Bişey Beklemek Zaten Olmaz..
Artık anketçiler doğrulardan ziyade gönüllerinden geçeni paylaşıyorlar. Ben çevremde yeminle söylüyorum ne ittifaka ne de onların malum adayına oy verecek tek bir adam tanımıyorum,duymadım.Gerçi ben İzmir de yaşıyorum ama ülkenin geri kalanının da bunca eziyetten sonra oy vermesi için mazoist olması lazım.
tabiiiki cumhur ittifakı kazanacak
Şimdiden algı çalışmaları alev aldıysa korku gerçekten büyük ...
Bunlarada gun dogdu akp ye kim kazanir derse enncok.parayi o alacak ama kazanamazssa vay vvay hallerine
Kaca satmis acaba anketleri
akbabalar hemen tunedi...
heyyy gidi adil . Seni gidi çakma - yalaka seni. Referandum da % 65 diyordun. Kaç paraya satılmışsan söylede 1 kuruş fazlasını ben vereyim !
Başka ne olacaktı ki??Tabiiki
Son seçimden önceki yaptığın anket sonuçlarını burada paylaşırmısınız Adil Gür... Ne kadar tutturduğunu burada Millet de görsün :))))))..
hirsizlik yapmadiklari surece kzanma sanslari yok, gecen secimde suriyelileri kullanmislardi, simdide anlasmayla afganlar gelmeye basladi.onlarida kullanacaklar, yiktiklari kurtt sehirlerine bunlari yerlestirmeye basladilar zaten, dohadan gelen daislileri ve sozzde osoculari simdi afrine yerlestiriyorlar.kazandiklarinda huzur mu gelecek turkiyeye, hic sanmiyorum.ic savasa dogru goturecekler bizi..
madem ilk turda erdoğan cumhur ittifakını kazanır diyon o zaman niye 2019u işaret ediyor bire beyinsiz.
referandumda %60 evet çıkacak diyen de bu Adil Gür değil miydi?
hı hı kazanır bok kazanır geri zekalı piyasa aldı başını gidiyor millet can derdinde hala akp yalakalarını başında tuttacakmı sanıyosun sen
hadi ordan yalakalar sizi
işin içinde a haber varsa o haber kesin doğrudur. =)
Adil gür,bıyık bırakmayı unutmuşsun.Çok önemli biliyorsun...
guvenilirliği tamamen bitmiş yayınlayın bu adamın anketlerini akepe ters köşe olsun :)
REFERANDUMA BİR HAFTA KALA EVET YÜZDE 60 DİYEN SAHTEKAR DEGILMI BU. UTANMASI OLSA İSTİFA EDER AMA BUNLARIN İÇİNE İŞLEMİŞ ARTIK HALA ÇIKABİLİYO EKRANLARA
Yüzde 65 alır
ALGI YÖNETIMI BASLADI..
Kamuoyu oluşturma aracı yalaklar iş başı yapmaya başladı.
OYLAR TEMEL REİSE...
şak şakcilarrrrrrree
hadi inşallah
üçün biri kalır
sarayın soytarı anketçisi
Oh he he
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