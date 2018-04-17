Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

A&G Araştırma Genel Müdürü A Haber canlı yayına bağlanarak yapılan araştırmalar ışığında erken seçim açıklamalarını yorumladı. Adil Gür'e göre Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanır.
ADİL GÜR'DEN ERKEN SEÇİM YORUMU
İşte Adil Gür'ün canlı yayında yaptığı açıklamadan başlıklar:
Halkın önemli bir bölümü Cumhur İttifakına destek veriyor. Sorun yaşanacağını zannetmiyorum. Uyum yasalarının hazırlanması bir engel teşkil edebilir. Bunlar yapıldığı takdirde seçimin önünde bir engel yok. Uzatmanın da bir anlamı yok. Kamuoyunda da bir beklenti var. Türkiye'nin önünü açacaktır.
İKİNCİ TURA KALMADAN KAZANIR
AK Parti'nin ilgili kurulları karar verdikten sonra biz de araştırmalarımızı yapacağız. Seçim ne zaman yapılırsa yapılsın AK Parti-MHP ittifakı açısından bir sorun olmadığını düşünüyorum. Çok önemli bir gelişme olmazsa ikinci tura kalmayacağını düşünenlerdenim. Artık ok yaydan çıktı. 2019 Kasım ayına beklemek gereksiz. AK Parti ve MHP seçime hazır görünüyor. Diğer partilerin ittifakı kolay olmayacaktır.
A Haber
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