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Son dakika! AA'nın 'Adil Öksüz' iddiasına Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 11:11 | Son Güncelleme

AA'nın son dakika olarak geçtiği habere göre; FETÖ'nün kritik isimlerinden Adil Öksüz'ün Almanya'nın başkenti Berlin'de örgüte ait bir evde saklandığı öne sürüldü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Adil Öksüz konusu AA'ya yapılan bir ihbar. Almanya'daki yetkililerin evine gittiği bir olay değil. Biz Adil Öksüz dahil tüm FETÖ'cülerin peşindeyiz. Bize gelen duyumların ardından Almanya'yla temaslarda bulunduk. Almanya Öksüz'ü vermezse ABD'nin durumuna düşer." açıklamasında bulundu

Anadolu Ajansı’na ulaşan bir ihbar mektubunda, Adil Öksüz’ün Almanya’nın başkenti Berlin’in Neukölln ilçesinde Friedelstr 48. 12047 adresinde, S. Yaşar adına kayıtlı bir evde saklandığı belirtildi.

Bu ihbar üzerine, söz konusu adrese giden AA muhabirleri, firari Öksüz’ün izini sürdü.

Çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı ilçedeki eve ulaşıldığında, kapı zilinde buranın ev sahibi olduğu tahmin edilen "Yaşar" isminin yazılı olduğu görüldü.

KAPI AÇILMADI

Dairenin, apartmanın caddeye bakan cephesi yerine sadece arka bahçeyi gören ve dışardan fark edilemeyecek bir cephede yer alması dikkati çekiyor.

AA’nın görüntülediği ve zilini çaldığı dairede kimsenin kapı açmaması dikkati çekerken, apartmanın Alman sakinleri de S. Yaşar adında bir kişiyi tanımadıklarını söyledi.

AA muhabirinin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Öksüz'ü saklayan kilit isim, Berlin'deki FETÖ yapılanmasının etkili unsurlarından firari Ali A.

Berlin'de birçok gayrı menkulu bulunan Ali A., 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’den çok sayıda FETÖ elebaşının yasa dışı yollarla başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine kaçışını ve barınmasını organize etti.

Öksüz'ün de bu evlerden birinde saklandığı düşünülüyor.

Ali A’nın, S. Yaşar’a ait hücre evde birçok FETÖ elebaşını sakladığı, görgü tanıklarının ifadelerine de yansıyor.

Öksüz'ün Ali A. tarafından korunduğu, bu kişinin yardımıyla dikkat çekmeyecek şekilde Almanya içinde seyahat ettiği gelen bilgiler arasında.

Ali A., Türkiye'den kaçan birçok orta ve üst düzey FETÖ elebaşının farklı evlerde barınmalarına da aracılık ederken, örgütün Polonya ve Kırgızistan yapılanmasıyla bağlantısını sürdürüyor.

Türkiye'den kaçışlarda önce eski Doğu Bloku ülkelerine giden ve hemen sonra Berlin'e geçen FETÖ üyeleri, bu kenti adeta ilk toplanma merkezi olarak kullandı.

Avrupa’daki en büyük yapılanmasını Almanya’da kuran FETÖ’nün burada çok sayıda dernek, şirket ve internet sitesi bulunuyor.

Birçok FETÖ'cü işadamının özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, başkent Berlin başta olmak üzere pek çok yerde işyeri isimlerini değiştirdiği biliniyor.

FETÖ'nün Almanya yapılanması, okullarına öğrenci bulmakta zorlanması nedeniyle de mali darboğaza girdi. Bunun üzerine FETÖ elebaşları çareyi bazı okul binalarını satmakta, bazılarını ise Suriye'den gelen sığınmacılar için belediyelere kiralamakta buldu.

Almanya'daki FETÖ yapılanması elindeki tüm imkanları halihazırda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen FETÖ’cülere destek olmak için seferber ediyor.

15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 4 binden fazla FETÖ’cünün, Almanya’daki örgüt üyeleri tarafından korunduğu, kendilerine kalacak yer temin edildiği, oturum ve iltica talepleri konularında destek sağlandığı öğrenildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Adil Öksüz Berlin Almanya FETÖ

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
aylar öncesinden söylenmişti akp hükümeti seçimlere bir kaç gün kala adil öksüzü piyasaya çıkaracak ve bazı politikacılara iftira attıracak diye. kanmayın inanmayın. bu aslında şunu da gösteriyor akp fetö ile hiç ayrılmadı, gün planları ortaklaşa yapıyorlar. erdoğan yıllardır abd ve israil e kürsüde laf söylüyor, ama oralara gidip dönünce sevgili dostlarım diye bahsediyor. bunu da öyle düşünün. danışıklı dövüş. erdoğan kaybedeceginin farkında, abd israil ve feto olmazsa şansı bırakın, rezil dahi olma ihtimali var. ama her şeye herkese rağmen ince ince geliyoruz..
seçimden önce adil gür yakalanacak,biraz daha oy devşirilecek deniyordu,öyle de olacak galiba.sinyalleri geliyor.
helal olsun aa milli istihbarat teşkilatından iyi çalışıyor:)))
getirin adil oksuzu %65 garanti
zaten seçime günler kala bu haberin olacağı hatta türkiyeye getirileceği yazmıştı demekki doğru duyumlarmış
Hah 2 seçim öncesi başladılar, yakında yakalandı deyip şov yaparlar.. Oy için yapmayacakları karaktersizlik yok, 2 senedir bulamadılar seçim yaklaşınca
tabi yaaa! koskoca istihbaratın başka işleri olduğu için bu işte AA ya düştü.
Malum seçimler yaklaşıyor elleriyle koyduklarını bulma zamanı
Seçimlere bir şey kalmadı. Getirin artık. İşlerde kötüye gitmişken.
Seçim yaklaşıyor
Hadi seçime doğru yakalayın itirafçı olsun Meral AKŞENER en büyük fetöcü desin. Biz bu komploloru Fetö ile beraber kurduğunuz balyoz ve ergenekon davalarında gördük. Halk yemez artık bu numaraları. Bayatladı artık.
dikkat edin o ev bir akp linin olabilir
Seçim için Adil Öksüzü yakalıycaklar denmişti.
Meral Akşener söylemişti bunu seçime çok az bir süre kala adili bulduk diyecekler ve itirafçı oldu diyecekler diye.Erken seçim olacağınıda söylemişti. İşleri güçleri yalan dolan iftira. Aldatan ve kandıran partissi koyunlar kanar buna.İnsanlar değil.
HAHAHA BU SÖYLENMİSTİ AKP ZATEN YERİNİ BİLİYOR SECİM İÇİN GETİRECEK DENDİ.. SECİM OLMASA GELECEGİ FALAN YOK ZATEN..
Seçim öncesi çok olta atılıyor.
deniz yucel için bel ölmedigim muddetce deniz yucel cezaevinden çıkamaz dedi. özel uçakla mahkemeye çıkartılmadan merkelin emriyle almanyaya gönderen tayyip, istesin merkelden öksüzü. hani dunya lideriya
Ne istediniz de vermedik
yurtdışı çıkış yasağı vardı hani
Görülse ne yazar? Sanki verecek yada gidip almaya gönüllü bir otorite var. Adam 15 Temmuzun kara kutusu. Çok şüpheli bir serbest kalış süreci var.Birileri konuşmasını istemiyor. Allahın izni ile bu iktidarı gönderince 15 Temmuzdaki muammaları ve gerçekleri öğrenme imkanımız olacak. Bize gösterileni değil gerçeği öğreneceğiz.
Adil Öküz CIA tarafından infaz edildi.
Onu Erdoğan başkanlığındaki devlet kaçırdı.Neden? Bu kadrolara bu adamları bay Erdoğan ve ekibi getirdi.İlkokul müdür yardımcılarına kadar değiştirenler elbette sorumludur.
Seçim yaklaşıyor
aha bi bu eksikti seçim yaklaşırken böyle saçma haber zırf gündeme getirmek için şimdi bu adamın sırasını bu vakit oha
HADİ ACELE EDİN DE,SEÇİME YETİŞTİRİN ŞU GARİBİ,OYUNU BARİ KULLANSIN!
dolar fırladı yine ekonomi içler acısı dış güçler devrede:)
Alın Adil Öküzü çıksın herşey ortaya..
bırakın bu işleri başta bırakılmayacaktı
adil öksüz türkiyeden çıkacak
seçimmmmm oyyyy yalannnn
diplomasi diye bir şey var sokak ağzıyla konuşarak olmuyor bunlar amerika hangi duruma düşmüş düşen biziz güneş balçıkla sıvanmıyor
söyleneler doğru olabilir zaten elerinde olan fetocuyu aldık diye itirafçı yapabilirler oy için her yolu deneyecekler çünkü secimi kaybetmek demek yargılanmak demek hesap vermek demek!
almanya hollanda belçika yunanistan abd buralarda yakalanan kimseyi getirip Türkiye ye teslim etmezler onur madalyası bile verirler bu ülkeler pkk fetö vb terör örgütlerine her türlü yardımı yapan beraber çalışan ülkeler yani yakalansa bile bi işe yaramayacak
bu Hükümet alamaz İnce veya Akşener alır
siz öksüzü türkiyeye getirin ben taksimde eşşek gibi anıracam
Nasıl damardan giriyor. Sanki bi b.k muş gibi. Apartman sakinleri o isimde birini tanımıyormuş. Lan burası avrupa. Burada herkes işinde gücünde. Bende 1 seneden beri bir aileyle oturuyorum. Kimdir neyin nesidir hiç bilmem. Hele apartmandakileri hiç görmem tanımam bilmem. Bu gazteci de kendini nimetten saymış. Yaşadığın yer Avrupa.
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