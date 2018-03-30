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Adil Öksüz bombası: Bu adam her şeyi yapar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 07:36 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişimi konuşmalarının geçtiği ByLock yazışmalarıyla, firari Adil Öksüz’ün selefinin Halit ismindeki FETÖ’cü olduğu ortaya çıktı. ByLock’tan konuşan iki mahrem imamın dert yandığı Halit ile ilgili Bahadır Köroğlu'nıun, “Nasıl bir adam bari iyi mi bu Adil abi? Başımıza dert olmasın Halit Bey gibi” dediği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ortaya çıkarılan FETÖ'nün TSK'daki iki imamı arasında geçen ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin en somut konuşmaların yapıldığı ByLock yazışmalarında, örgütün firari imamı Adil Öksüz'e ilişkin dikkat çekici ayrıntı yer aldı.

Yeni Şafak'ın "Bu adam her şeyi yapar" başlığıyla duyurduğu ByLock içeriklerinde, mahrem imam Bahadır Köroğlu, darbe girişimi öncesinde elebaşı Fetullah Gülen tarafından TSK imamı yapıldığı anlaşılan Adil Öksüz hakkında konuştukları sırada diğer imama, "Kayseri Hava İkmal olayında gelmişti. Bizzat takip etmişti" ifadesini kullandığı ortaya çıkmıştı.

YAZIŞMALARDA ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu yazışmalar, Kayseri'deki FETÖ kumpasını akıllara getirdi. Emekli Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok, 2009 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcısı olduğu dönemde, Kayseri 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'nda görevli 3 astsubay hakkında FETÖ soruşturması başlatmıştı. Söz konusu astsubayların FETÖ tarafından hazırlanan sahte emirleri gerçekmiş gibi amirlerinin şifrelerini kullanarak TSK'nın resmi yazışma sistemine soktukları ve bazı TSK personelini Ergenekon örgütü üyesi göstermeye çalıştıkları belirtiliyordu.

ÜÇOK’U TUTUKLAMIŞLARDI

Ancak astsubayların tutuklanmasından yaklaşık 9 ay sonra Ahmet Zeki Üçok, söz konusu soruşturma sırasında astsubaylara hipnozla işkence yapmakla suçlanarak tutuklanmıştı. Söz konusu ByLock içeriklerine göre, daha önce örgütün Hava Kuvvetleri imamı olan Adil Öksüz'ün, FETÖ'nün o dönem TSK'daki faaliyetlerini deşifre edecek soruşturmayı bizzat takip ettiği şeklinde değerlendiriliyor.

ÖKSÜZ'DEN ÖNCE 'HALİT' TSK İMAMIYMIŞ

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in çok güvendiğinden ve TSK imamı yapıldığından bahsedilen ByLock içeriklerinde geçen "Halit" ismi dikkat çekiyor. İki mahrem imam arasında geçen ByLock mesajlarına göre Öksüz'en önce Halit isimli kişinin TSK imamı olduğu anlaşılıyor. Ancak söz konusu iki imam da Halit hakkında birbirlerine ByLock'tan dert yanması ise dikkat çekti. Buna ilişkin konuşmanın birinde Bahadır Köroğlu, "Nasıl bir adam bari iyi mi bu Adil abi? Başımıza dert olmasın Halit Bey gibi" diyor.

FETULLAH GÜLEN: DAYI!

Konuşmanın devamında ise Köroğlu, şunları söylüyor:

"Eğer bu adam (Adil Öksüz) bu kadar güçlüyse ve dayı (Fetullah Gülen) gidişattan memnun değilse bizim patronu dergiden kovarlar. Bölgeden değil. İşte abi analizci Muhsin'e verileri verin sonucu desin. Kim takar Halit'i. Benim anladım Halit Bey patronu da kullanarak istediğini yaptırmaya çalışıyor. Yani buradakilerin hissiyatı filan umurunda değil. Tam Kemalettin kafası. Tam bir pislik ya."

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Adil Öksüz Fetullah Gülen TSK ByLock

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