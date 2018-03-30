Adil Öksüz bombası: Bu adam her şeyi yapar!

YAZIŞMALARDA ORTAYA ÇIKTI Söz konusu yazışmalar, Kayseri'deki FETÖ kumpasını akıllara getirdi. Emekli Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok, 2009 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcısı olduğu dönemde, Kayseri 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'nda görevli 3 astsubay hakkında FETÖ soruşturması başlatmıştı. Söz konusu astsubayların FETÖ tarafından hazırlanan sahte emirleri gerçekmiş gibi amirlerinin şifrelerini kullanarak TSK'nın resmi yazışma sistemine soktukları ve bazı TSK personelini Ergenekon örgütü üyesi göstermeye çalıştıkları belirtiliyordu.

Yeni Şafak'ın "Bu adam her şeyi yapar" başlığıyla duyurduğu ByLock içeriklerinde, mahrem imam Bahadır Köroğlu, darbe girişimi öncesinde elebaşı Fetullah Gülen tarafından TSK imamı yapıldığı anlaşılan Adil Öksüz hakkında konuştukları sırada diğer imama, "Kayseri Hava İkmal olayında gelmişti. Bizzat takip etmişti" ifadesini kullandığı ortaya çıkmıştı.

ÜÇOK’U TUTUKLAMIŞLARDI



Ancak astsubayların tutuklanmasından yaklaşık 9 ay sonra Ahmet Zeki Üçok, söz konusu soruşturma sırasında astsubaylara hipnozla işkence yapmakla suçlanarak tutuklanmıştı. Söz konusu ByLock içeriklerine göre, daha önce örgütün Hava Kuvvetleri imamı olan Adil Öksüz'ün, FETÖ'nün o dönem TSK'daki faaliyetlerini deşifre edecek soruşturmayı bizzat takip ettiği şeklinde değerlendiriliyor.

ÖKSÜZ'DEN ÖNCE 'HALİT' TSK İMAMIYMIŞ



Teröristbaşı Fetullah Gülen'in çok güvendiğinden ve TSK imamı yapıldığından bahsedilen ByLock içeriklerinde geçen "Halit" ismi dikkat çekiyor. İki mahrem imam arasında geçen ByLock mesajlarına göre Öksüz'en önce Halit isimli kişinin TSK imamı olduğu anlaşılıyor. Ancak söz konusu iki imam da Halit hakkında birbirlerine ByLock'tan dert yanması ise dikkat çekti. Buna ilişkin konuşmanın birinde Bahadır Köroğlu, "Nasıl bir adam bari iyi mi bu Adil abi? Başımıza dert olmasın Halit Bey gibi" diyor.

FETULLAH GÜLEN: DAYI!



Konuşmanın devamında ise Köroğlu, şunları söylüyor:

"Eğer bu adam (Adil Öksüz) bu kadar güçlüyse ve dayı (Fetullah Gülen) gidişattan memnun değilse bizim patronu dergiden kovarlar. Bölgeden değil. İşte abi analizci Muhsin'e verileri verin sonucu desin. Kim takar Halit'i. Benim anladım Halit Bey patronu da kullanarak istediğini yaptırmaya çalışıyor. Yani buradakilerin hissiyatı filan umurunda değil. Tam Kemalettin kafası. Tam bir pislik ya."