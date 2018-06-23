Adil Öksüz'e büyük şok! Sakarya'da yakalandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto askerler ve onları yöneten mahrem imamlara yönelik başlattığı soruşturma kapsamında geçen Salı günü Konya merkezli 31 ilde 124 mahrem imamı yakalamak için çalışma başlattı. Operasyonda şüphelilerde 47’si gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler arasında FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri imamı firari Adil Öksüz'ün bacanağı Ökkeş Tetik’in de bulunduğu ortaya çıktı. Sakarya'da yakalanan Tetik, işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere Konya'ya getirildi.

ÖRGÜTTE 'GEZİCİ' OLARAK BİLİNİYOR



Ökkeş Tetik, geçen Şubat ayında gözaltına alınan Ankara’da görevli mahrem imam M.A tarafından deşifre edildi. M.A. polisteki ifadesinde, “2013 yılı Ocak ayında daha önce görmediğim ‘Gezici’ olarak adlandırılan Ökkeş Tetik, iki harp okulu öğrencisini mezun olmasına 7-8 ay kala ve bir askeri öğrenciyi daha bana getirdi. Zaman zaman da bu 3 öğrenci ile buluştuğumuz evlere gelip, benim yanımda bu öğrenciler ile örgütsel faaliyetler kapsamında görüşür, onlara okulda neler yaptıklarını, okulda hangi komutanlarının olduğunu, herhangi bir sıkıntılarının olup olmadığını sorardı” dedi.