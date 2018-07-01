'Adil Öksüz' ihaneti! Yakalamamak için elinden geleni yapmış

15 Temmuz'da düzenlenen kanlı darbe girişiminden sonra örgütün üst düzey isimlerinden olduğu belirlenen Adil Öksüz'ü yakalamak için üst üste birçok operasyon düzenlendi.
Operasyonlardan sonuç alınamamasının nedeni şimdi daha iyi belli oldu.
Adil Öksüz'ü yakalamak için kurulan ekibin başıdaki isim FETÖ üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YAKALANMAMASI İÇİN ÇOK UĞRAŞMIŞ
Örgütün mahrem yapılanmasına yönelik yapılan soruşturmalarda örgütle bağlantısı tespit edilen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ercan Özoğluöz'ün Adil Öksüz'ün yakalanmaması için elinden geleni yaptığı belirlendi.
320 BOŞ OPERASYON
Akşam'ın haberine göre; Adil Öksüz'e yönelik 320 boş operasyon düzenleyen Özoğluöz, Öksüz'ün İstanbul'da olduğuna dair gelen istihbaratı da gerekli birimlerle paylaşmadı.
Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları
Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama
Şanlıurfa'da yürek yakan olay! Otomobilde unutulan 2 yaşındaki çocuk....
Almanya ile Türkiye arasında yeni kriz! İzmir'deki Alman okulu kapatıldı!
Facebook'tan bir skandal daha! Geliştirdikleri uygulama 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı!
Usame Bin Ladin nasıl öldürüldü? Dikkat çeken karga detayı!
Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!
'Erdoğan, ekonominin başına Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nu geçirebilir'
‘Reza Zarrab davası’nın hakimi: Artık Türkiye'ye gitmem mümkün değil
'MHP bakanlık değil, bürokrasideki kilit görevleri istiyor'
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum