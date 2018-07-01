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'Adil Öksüz' ihaneti! Yakalamamak için elinden geleni yapmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 08:31 | Son Güncelleme

Adil Öksüz'ün yakalanması için kurulan ekibin başındaki Ercan Özoğluöz'ün 320'ye yakın boş operasyona imza attığı belirlendi.

'Adil Öksüz' ihaneti! Yakalamamak için elinden geleni yapmış

15 Temmuz'da düzenlenen kanlı darbe girişiminden sonra örgütün üst düzey isimlerinden olduğu belirlenen Adil Öksüz'ü yakalamak için üst üste birçok operasyon düzenlendi.

Operasyonlardan sonuç alınamamasının nedeni şimdi daha iyi belli oldu.

Adil Öksüz'ü yakalamak için kurulan ekibin başıdaki isim FETÖ üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAKALANMAMASI İÇİN ÇOK UĞRAŞMIŞ

Örgütün mahrem yapılanmasına yönelik yapılan soruşturmalarda örgütle bağlantısı tespit edilen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ercan Özoğluöz'ün Adil Öksüz'ün yakalanmaması için elinden geleni yaptığı belirlendi.

Ercan Özoğluöz

320 BOŞ OPERASYON

Akşam'ın haberine göre; Adil Öksüz'e yönelik 320 boş operasyon düzenleyen Özoğluöz, Öksüz'ün İstanbul'da olduğuna dair gelen istihbaratı da gerekli birimlerle paylaşmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Adil Öksüz 15 Temmuz darbe girişimi FETÖ ercan özoğluöz

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